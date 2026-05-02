3 мая в 34-м туре Примеры сыграют «Бетис» и «Овьедо». Матч в Севилье начнется в 19:30 (мск).
«Бетис»
Команда Мануэля Пеллегрини с 50 очками занимает 5-е место в Примере. «Бетис» добыл 12 побед, 14 ничьих и потерпел 7 поражений при разнице 49:41.
Последние результаты:
- 24.04.26 «Бетис» – «Реал» – 1:1;
- 21.04.26 «Жирона» – «Бетис» – 2:3;
- 16.04.26 «Бетис» – «Брага» – 2:4.
«Овьедо»
«Овьедо» набрал 28 очков и занимает последнее место. Подопечные Гильермо Альмадо добыли 6 побед, 10 ничьих и потерпели 17 поражений, разница мячей – 26:51.
Предыдущие результаты:
- 26.04.26 «Овьедо» – «Эльче» – 1:2;
- 23.04.26 «Овьедо» – «Вильярреал» – 1:1;
- 12.04.26 «Сельта» – «Овьедо» – 0:3.
Очные встречи
- 10.01.26 «Овьедо» – «Бетис» – 1:1;
- 20.02.00 «Овьедо» – «Бетис» – 1:1;
- 03.10.1999 «Бетис» – «Овьедо» – 1:0.
Прогноз на матч «Бетис» – «Овьедо»
«Бетис» занимает 5-е место, которое при определенных раскладах даст путевку в Лигу чемпионов. Календарь на концовку сезона у севильцев не самый сложный, так что едва ли они упустят 6-очковый отрыв от конкурентов. «Овьедо» от вылета в Сегунду спасет только чудо – команде нужно отыграть отставание в 7 очков за 5 туров. Но на «Бенито Вильямарин» очками разжиться сложно.
- Прогноз – П1 с кф. 1.55.
- Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 7.00.