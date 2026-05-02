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3 мая в 34-м туре Примеры сыграют «Бетис» и «Овьедо». Матч в Севилье начнется в 19:30 (мск).

«Бетис»

Команда Мануэля Пеллегрини с 50 очками занимает 5-е место в Примере. «Бетис» добыл 12 побед, 14 ничьих и потерпел 7 поражений при разнице 49:41.

Последние результаты:

24.04.26 «Бетис» – «Реал» – 1:1;

21.04.26 «Жирона» – «Бетис» – 2:3;

16.04.26 «Бетис» – «Брага» – 2:4.

«Овьедо»

«Овьедо» набрал 28 очков и занимает последнее место. Подопечные Гильермо Альмадо добыли 6 побед, 10 ничьих и потерпели 17 поражений, разница мячей – 26:51.

Предыдущие результаты:

26.04.26 «Овьедо» – «Эльче» – 1:2;

23.04.26 «Овьедо» – «Вильярреал» – 1:1;

12.04.26 «Сельта» – «Овьедо» – 0:3.

Очные встречи

10.01.26 «Овьедо» – «Бетис» – 1:1;

20.02.00 «Овьедо» – «Бетис» – 1:1;

03.10.1999 «Бетис» – «Овьедо» – 1:0.

Прогноз на матч «Бетис» – «Овьедо»

«Бетис» занимает 5-е место, которое при определенных раскладах даст путевку в Лигу чемпионов. Календарь на концовку сезона у севильцев не самый сложный, так что едва ли они упустят 6-очковый отрыв от конкурентов. «Овьедо» от вылета в Сегунду спасет только чудо – команде нужно отыграть отставание в 7 очков за 5 туров. Но на «Бенито Вильямарин» очками разжиться сложно.