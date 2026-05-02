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«Бетис» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.55

02 мая 2026 12:44
Бетис - Овьедо
03 мая 2026, воскресенье 19:30 | Испания. Примера, 34 тур
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1.55
Победа «Бетиса»
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3 мая в 34-м туре Примеры сыграют «Бетис» и «Овьедо». Матч в Севилье начнется в 19:30 (мск).

«Бетис»

Команда Мануэля Пеллегрини с 50 очками занимает 5-е место в Примере. «Бетис» добыл 12 побед, 14 ничьих и потерпел 7 поражений при разнице 49:41.

Последние результаты:

  • 24.04.26 «Бетис» – «Реал» – 1:1;
  • 21.04.26 «Жирона» – «Бетис» – 2:3;
  • 16.04.26 «Бетис» – «Брага» – 2:4.

«Овьедо»

«Овьедо» набрал 28 очков и занимает последнее место. Подопечные Гильермо Альмадо добыли 6 побед, 10 ничьих и потерпели 17 поражений, разница мячей – 26:51.

Предыдущие результаты:

  • 26.04.26 «Овьедо» – «Эльче» – 1:2;
  • 23.04.26 «Овьедо» – «Вильярреал» – 1:1;
  • 12.04.26 «Сельта» – «Овьедо» – 0:3.

Очные встречи

  • 10.01.26 «Овьедо» – «Бетис» – 1:1;
  • 20.02.00 «Овьедо» – «Бетис» – 1:1;
  • 03.10.1999 «Бетис» – «Овьедо» – 1:0.

Прогноз на матч «Бетис» – «Овьедо»

«Бетис» занимает 5-е место, которое при определенных раскладах даст путевку в Лигу чемпионов. Календарь на концовку сезона у севильцев не самый сложный, так что едва ли они упустят 6-очковый отрыв от конкурентов. «Овьедо» от вылета в Сегунду спасет только чудо – команде нужно отыграть отставание в 7 очков за 5 туров. Но на «Бенито Вильямарин» очками разжиться сложно.

  • Прогноз – П1 с кф. 1.55.
  • Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 7.00.

1.55
Победа «Бетиса»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Овьедо Бетис
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