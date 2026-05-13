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«Реал» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 14 мая 2026 с коэффициентом 1.75

13 мая 2026 8:54
Реал - Овьедо
14 мая 2026, четверг 22:30 | Испания. Примера, 36 тур
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1.75
Победа «Реала» с форой (-1,5)
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14 мая состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» примет «Овьедо». Хозяева лишились шансов на чемпионство после поражения в класико, но продолжают бороться за престиж и второе место. Гости замыкают турнирную таблицу и практически смирились с вылетом. Разница в классе колоссальна, но «Реал» переживает непростой психологический момент.

«Реал»

Мадридцы до сих пор не оправились от поражения в класико. Потеря титула в матче с принципиальным соперником стала тяжелейшим ударом. Команда пропускает в 10 из 12 последних матчей и в среднем по 1,60 мяча за игру на дистанции 5 встреч. Килиан Мбаппе с 42 голами в 44 матчах сезона продолжает штамповать голы, но даже его феноменальная результативность не спасла команду. В последних 5 встречах «Реал» забил 8 мячей (1,60 в среднем) и столько же пропустил (1,60). После поражений от «Барселоны» (0:2) и «Баварии» в Лиге чемпионов (3:4) команда выглядит морально опустошeнной. Однако «Реал» не проигрывает «Овьедо» в 7 последних матчах и забивает в каждой из этих встреч. Аутсайдер – идеальная возможность реабилитироваться перед своими болельщиками.

«Овьедо»

Астурийцы находятся на грани вылета. Команда не побеждает в 4 последних матчах и замыкает таблицу с 29 очками. В последних 5 встречах «Овьедо» забил 5 мячей (1,00 в среднем) и пропустил 6 (1,20). Федерико Виньяс с 9 голами в 32 матчах пытается цепляться за моменты, но уровень сопротивления слишком высок. После нулевой ничьей с «Хетафе», разгрома от «Бетиса» (0:3), поражения от «Эльче» (1:2) и ничьей с «Вильярреалом» (1:1) команда практически потеряла шансы на спасение. «Овьедо» проиграл «Реалу» в последнем очном матче со счeтом 0:3 и пропускает в каждой из 7 последних личных встреч.

Факты о командах:

«Реал»

  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • Забивает «Овьедо» в 7 последних очных встречах
  • Не проигрывает «Овьедо» в 7 последних личных матчах
  • Килиан Мбаппе – 42 гола в 44 матчах

«Овьедо»

  • Без побед в 4 последних матчах
  • Забивает в среднем 1,00 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в среднем 1,20 мяча за игру
  • Замыкает таблицу и практически лишился шансов на спасение

История противостояний

  • «Реал» не проигрывает в 7 последних личных встречах
  • «Реал» забивает в 7 последних очных матчах
  • Последняя встреча: победа «Реала» (3:0)

Прогноз на матч «Реал» – «Овьедо»

«Реал» морально подавлен после потери титула, но аутсайдер на «Сантьяго Бернабеу» – это именно тот соперник, на котором можно сорвать злость. «Овьедо» практически вылетел и не демонстрирует характера. Учитывая, что мадридцы забивают «Овьедо» в 7 матчах подряд, наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с крупным счeтом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Реала» с форой (-1,5) – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Реала» больше 2,5

1.75
Победа «Реала» с форой (-1,5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Овьедо Реал
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