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  • «Овьедо» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Овьедо» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 16:05
Овьедо
26.04.2026, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 32 тур
1 : 2
Завершен
Эльче
76' И. Чайра
6' П. Бигас 16' Г. Вильяр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
4
Давид Костас
(К) ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Ильяс Чайра
ЛВ
5
Николас Фонсека
ОП
6
Кваси Сибо
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
16
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К) ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
18
Марк Агуадо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
30
Альваро Родригес
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Овьедо
31
Хорациу Молдован
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
24
Тиаго Фернандес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
27
P. Agudin
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
15
John Donald
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
21
Лукас Сепеда
ЛВ
5
Федерико Редондо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
17
Хосан
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Эскандель
23
Альхассан
4
Костас
6
Карму
22
Видаль
5
Фонсека
6
Сибо
10
Рейна
7
Чайра
23
Хассан
16
Виньяс
3-3-2-2
1
Дитуро
22
Форт
22
Аффенгрубер
6
Бигас
2
Сангаре
18
Агуадо
17
Педроса
12
Вильяр
14
Фебас
19
Силва
30
Родригес
6
Карму
16
Лопес
16
Лопес
6
Карму
5
Фонсека
11
Коломбатто
11
Коломбатто
5
Фонсека
23
Альхассан
8
Касорла
8
Касорла
23
Альхассан
6
Сибо
24
Фернандес
24
Фернандес
6
Сибо
23
Хассан
18
Борбас
18
Борбас
23
Хассан
17
Педроса
27
Петро
27
Петро
17
Педроса
18
Агуадо
15
15
18
Агуадо
2
Сангаре
23
Чуст
23
Чуст
2
Сангаре
22
Форт
20
Моренте
20
Моренте
22
Форт
19
Силва
11
Валера
11
Валера
19
Силва
Остались в запасе
Овьедо
Эльче
31
Хорациу Молдован
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
Главный тренер
Гильермо Алмада
1
Иньяки Пенья
ВР
5
Федерико Редондо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
17
Хосан
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
5
Федерико Редондо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
17
Хосан
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Эдер Сарабия
Овьедо
Точно не сыграют
Леандер Дендокер
ЦП
Алекс Форес
ЦФ
Лука Илич
АП
Эльче
Точно не сыграют
Adam Boayar
ЦП
Статистика матча Овьедо - Эльче
2
1
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
21
14
Офсайды
1
1
Количество передач
442
304
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.99
0.4
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Эльче», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Эльче»

«Овьедо» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эльче Овьедо
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