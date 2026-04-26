26.04.2026, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Овьедо
Овьедо
4-1-2-2-1
13
Эскандель
23
Альхассан
4
Костас
6
Карму
22
Видаль
5
Фонсека
6
Сибо
10
Рейна
7
Чайра
23
Хассан
16
Виньяс
3-3-2-2
1
Дитуро
22
Форт
22
Аффенгрубер
6
Бигас
2
Сангаре
18
Агуадо
17
Педроса
12
Вильяр
14
Фебас
19
Силва
30
Родригес
6
Карму
16
Лопес
16
Лопес
6
Карму
5
Фонсека
11
Коломбатто
11
Коломбатто
5
Фонсека
23
Альхассан
8
Касорла
8
Касорла
23
Альхассан
6
Сибо
24
Фернандес
24
Фернандес
6
Сибо
23
Хассан
18
Борбас
18
Борбас
23
Хассан
17
Педроса
27
Петро
27
Петро
17
Педроса
18
Агуадо
15
15
18
Агуадо
2
Сангаре
23
Чуст
23
Чуст
2
Сангаре
22
Форт
20
Моренте
20
Моренте
22
Форт
19
Силва
11
Валера
11
Валера
19
Силва
Остались в запасе
Овьедо
Эльче
31
Хорациу Молдован
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
Главный тренер
Гильермо Алмада
1
Иньяки Пенья
ВР
5
Федерико Редондо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
17
Хосан
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
27
P. Agudin
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
5
Федерико Редондо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
17
Хосан
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Эдер Сарабия
Овьедо
Точно не сыграют
Эльче
Точно не сыграют
Статистика матча Овьедо - Эльче
2
1
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
21
14
Офсайды
1
1
Количество передач
442
304
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.99
0.4
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Эльче», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Эльче»
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Источник: «Бомбардир»