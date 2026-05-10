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  • «Овьедо» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Овьедо» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 18:20
Овьедо
10.05.2026, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
12
Дани Кальво
(К) ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Ильяс Чайра
ЛВ
24
Тиаго Фернандес
ЛВ
6
Кваси Сибо
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
16
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
3
Davinchi
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Марио Мартин
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Овьедо
31
Хорациу Молдован
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
5
Николас Фонсека
ОП
14
Ови Эджария
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Лука Илич
АП
9
Алекс Форес
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
33
Адриан Лисо
ЛВ
14
Хавьер Муньос
ЦП
6
Damián Cáceres
ЦП
22
Алекс Санкрис
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
4-2-3-1
13
Эскандель
16
Лопес
3
Байи
12
Кальво
22
Видаль
6
Сибо
10
Рейна
24
Фернандес
7
Чайра
23
Хассан
16
Виньяс
3-2-3-1
13
Сорья
26
Ромеро
3
2
Джене
2
Иглесиас
22
Дуарте
21
Мартин
6
Милья
8
Арамбарри
10
Сатриано
23
Хассан
23
Альхассан
23
Альхассан
23
Хассан
3
Байи
4
Костас
4
Костас
3
Байи
22
Видаль
17
Ахиядо
17
Ахиядо
22
Видаль
24
Фернандес
8
Касорла
8
Касорла
24
Фернандес
16
Виньяс
9
Форес
9
Форес
16
Виньяс
7
Чайра
18
Борбас
18
Борбас
7
Чайра
3
14
Муньос
14
Муньос
3
5
Абкар
22
Санкрис
22
Санкрис
5
Абкар
2
Иглесиас
9
Майорал
9
Майорал
2
Иглесиас
21
Мартин
32
Васкес
32
Васкес
21
Мартин
Остались в запасе
Овьедо
Хетафе
31
Хорациу Молдован
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
5
Николас Фонсека
ОП
14
Ови Эджария
ЦП
21
Лука Илич
АП
Главный тренер
Гильермо Алмада
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Damián Cáceres
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
33
Адриан Лисо
ЛВ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
5
Николас Фонсека
ОП
14
Ови Эджария
ЦП
21
Лука Илич
АП
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Damián Cáceres
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
33
Адриан Лисо
ЛВ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Пепе Бордалас
Овьедо
Точно не сыграют
Леандер Дендокер
ЦП
Брендон Домингес
ЦП
Хетафе
Точно не сыграют
Хуанми
ЦФ
Кико Фемения
ПЗ
Статистика матча Овьедо - Хетафе
2
2
2
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
9
16
Офсайды
6
2
Количество передач
352
393
Сейвы
4
4
Точность передач %
71
79
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
0.54
1.36
xGP (предотвращенные голы)
0.61
0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Хетафе», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Хетафе»

«Овьедо» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Овьедо
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