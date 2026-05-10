Составы команд
Овьедо
Овьедо
4-2-3-1
13
Эскандель
16
Лопес
3
Байи
12
Кальво
22
Видаль
6
Сибо
10
Рейна
24
Фернандес
7
Чайра
23
Хассан
16
Виньяс
3-2-3-1
13
Сорья
26
Ромеро
3
2
Джене
2
Иглесиас
22
Дуарте
21
Мартин
6
Милья
8
Арамбарри
10
Сатриано
23
Хассан
23
Альхассан
23
Альхассан
23
Хассан
3
Байи
4
Костас
4
Костас
3
Байи
22
Видаль
17
Ахиядо
17
Ахиядо
22
Видаль
24
Фернандес
8
Касорла
8
Касорла
24
Фернандес
16
Виньяс
9
Форес
9
Форес
16
Виньяс
7
Чайра
18
Борбас
18
Борбас
7
Чайра
3
14
Муньос
14
Муньос
3
5
Абкар
22
Санкрис
22
Санкрис
5
Абкар
2
Иглесиас
9
Майорал
9
Майорал
2
Иглесиас
21
Мартин
32
Васкес
32
Васкес
21
Мартин
Остались в запасе
Овьедо
Хетафе
31
Хорациу Молдован
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
5
Николас Фонсека
ОП
14
Ови Эджария
ЦП
21
Лука Илич
АП
Главный тренер
Гильермо Алмада
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Damián Cáceres
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
33
Адриан Лисо
ЛВ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
5
Николас Фонсека
ОП
14
Ови Эджария
ЦП
21
Лука Илич
АП
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Damián Cáceres
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
33
Адриан Лисо
ЛВ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Пепе Бордалас
Овьедо
Точно не сыграют
Хетафе
Точно не сыграют
Статистика матча Овьедо - Хетафе
2
2
2
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
9
16
Офсайды
6
2
Количество передач
352
393
Сейвы
4
4
Точность передач %
71
79
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
0.54
1.36
xGP (предотвращенные голы)
0.61
0.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Хетафе», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»