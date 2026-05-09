10 мая состоится матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором аутсайдер «Овьедо» примет крепкого середняка «Хетафе». Хозяева замыкают турнирную таблицу с 28 очками и практически потеряли шансы на спасение, в то время как гости с 44 баллами находятся в шаге от еврокубковой зоны. Психологическое состояние и текущая форма команд существенно различаются, что должно отразиться на рисунке игры.

«Овьедо»

Команда из Астурии переживает тяжeлые времена. После разгрома от «Бетиса» (0:3) безвыигрышная серия достигла 3 матчей. До этого были домашние поражения от «Эльче» (1:2) и ничья с «Вильярреалом» (1:1). Единственный светлый промежуток в последнее время – выездная победа над «Сельтой» (3:0). Лучший бомбардир Федерико Виньяс (9 голов в 31 матче) остаeтся главной надеждой в атаке, но в целом команда нестабильна. На дистанции 5 игр забито 6 мячей (1,20 в среднем) и столько же пропущено (1,20). «Овьедо» забивает в 7 из 9 последних встреч, что говорит о сохранении атакующего импульса даже в неудачный период.

«Хетафе»

Мадридский коллектив подходит к выезду на фоне спада. Команда уступила в двух последних турах с одинаковым счeтом 0:2 – дома «Райо Вальекано» и на выезде «Барселоне», а до этого минимально проиграла «Леванте» (0:1). Перерыв в безголевой серии случился в игре против «Реал Сосьедад» (1:0), где и был забит единственный мяч за 4 тура. Лучший снайпер Мауро Арамбарри (6 голов в 33 матчах) не впечатляет результативностью. В последних 5 играх «Хетафе» забил всего 3 гола (0,60 в среднем) и пропустил 5 (1,00). Атака выглядит заторможенной, а игра на чужом поле в последнее время не приносит плодов.

Факты о командах:

«Овьедо»

Без побед в 3 последних матчах Ла Лиги

В среднем: 1,20 забито, 1,20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 7 из 9 последних встреч

Пропускает в 3 турах подряд

«Хетафе»

Поражения в 4 из 5 последних матчей

В среднем: 0,60 забито, 1,00 пропущено (последние 5 игр)

Забил всего 1 гол в последних 4 турах

Пропускает в 4 из 5 последних выездных матчей

История противостояний

«Овьедо» забивает в 6 из 7 последних очных матчей

«Хетафе» забивает в 6 из 7 последних встреч против «Овьедо»

Последний матч в Ла Лиге завершился победой «Хетафе» (2:0)

Прогноз на матч «Овьедо» – «Хетафе»

Несмотря на турнирное положение, хозяева сохраняют способность забивать даже в неудачных матчах, что подтверждает статистика. «Хетафе» же переживает острый кризис в атаке и выглядит бледно за пределами родного стадиона. Статистика очных встреч говорит о высокой вероятности обмена голами – обе команды забивали друг другу в подавляющем большинстве последних игр. Учитывая уязвимость «Хетафе» на выезде и желание «Овьедо» хлопнуть дверью напоследок, наиболее вероятным исходом видится результативный матч с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки: