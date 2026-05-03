03.05.2026, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-1-3-2
1
Вальес
13
Родригес
3
Льоренте
4
Натан
2
Бельерин
4
Амрабат
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
9
Эрнандес
20
Ло Чельсо
4-2-1-2-1
13
Эскандель
22
Видаль
4
Костас
12
Кальво
16
Лопес
5
Фонсека
11
Коломбатто
10
Рейна
24
Фернандес
7
Чайра
16
Виньяс
7
Антони
21
Рока
21
Рока
7
Антони
4
Амрабат
18
Деосса
18
Деосса
4
Амрабат
20
Ло Чельсо
22
Иско
22
Иско
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
17
Рикельме
17
Рикельме
8
Форнальс
9
Эрнандес
6
Авила
6
Авила
9
Эрнандес
22
Видаль
17
Ахиядо
17
Ахиядо
22
Видаль
11
Коломбатто
6
Сибо
6
Сибо
11
Коломбатто
5
Фонсека
8
Касорла
8
Касорла
5
Фонсека
24
Фернандес
23
Хассан
23
Хассан
24
Фернандес
16
Виньяс
18
Борбас
18
Борбас
16
Виньяс
Остались в запасе
Бетис
Овьедо
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
15
Альваро Фидальго
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
31
Хорациу Молдован
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
15
Альваро Фидальго
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Гильермо Алмада
Бетис
Точно не сыграют
Овьедо
Точно не сыграют
Статистика матча Бетис - Овьедо
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
4
Офсайды
0
3
Количество передач
507
415
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
90
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.53
1.59
xGP (предотвращенные голы)
-0.49
-0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Овьедо», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Овьедо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»