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  • «Бетис» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Бетис» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 18:20
Бетис
03.05.2026, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 34 тур
3 : 0
Завершен
Овьедо
22' К. Эрнандес 45' Э. Абде 58' К. Эрнандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
(К) ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Дани Кальво
(К) ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Тиаго Фернандес
ЛВ
7
Ильяс Чайра
ЛВ
5
Николас Фонсека
ОП
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
10
Альберто Рейна
ЦП
16
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Бетис
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
16
Валентин Гомес
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
15
Альваро Фидальго
ЦП
22
Иско
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Овьедо
31
Хорациу Молдован
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
6
Кваси Сибо
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Лука Илич
АП
23
Хессем Хассан
ПВ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
9
Алекс Форес
ЦФ
4-1-3-2
1
Вальес
13
Родригес
3
Льоренте
4
Натан
2
Бельерин
4
Амрабат
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
9
Эрнандес
20
Ло Чельсо
4-2-1-2-1
13
Эскандель
22
Видаль
4
Костас
12
Кальво
16
Лопес
5
Фонсека
11
Коломбатто
10
Рейна
24
Фернандес
7
Чайра
16
Виньяс
7
Антони
21
Рока
21
Рока
7
Антони
4
Амрабат
18
Деосса
18
Деосса
4
Амрабат
20
Ло Чельсо
22
Иско
22
Иско
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
17
Рикельме
17
Рикельме
8
Форнальс
9
Эрнандес
6
Авила
6
Авила
9
Эрнандес
22
Видаль
17
Ахиядо
17
Ахиядо
22
Видаль
11
Коломбатто
6
Сибо
6
Сибо
11
Коломбатто
5
Фонсека
8
Касорла
8
Касорла
5
Фонсека
24
Фернандес
23
Хассан
23
Хассан
24
Фернандес
16
Виньяс
18
Борбас
18
Борбас
16
Виньяс
Остались в запасе
Бетис
Овьедо
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
15
Альваро Фидальго
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
31
Хорациу Молдован
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
15
Альваро Фидальго
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
23
Рахим Альхассан
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
9
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Гильермо Алмада
Бетис
Точно не сыграют
Марк Бартра
ЦЗ
Анхель Ортис
ПЗ
Хуниор Фирпо
ЛЗ
Овьедо
Точно не сыграют
Леандер Дендокер
ЦП
Брендон Домингес
ЦП
Ови Эджария
ЦП
Статистика матча Бетис - Овьедо
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
4
Офсайды
0
3
Количество передач
507
415
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
90
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.53
1.59
xGP (предотвращенные голы)
-0.49
-0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Овьедо», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Овьедо»

«Бетис» – «Овьедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Овьедо Бетис
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