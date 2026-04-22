«Овьедо» – «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2026 с коэффициентом 1.75

22 апреля 2026 9:20
Овьедо - Вильярреал
23 апр. 2026, четверг 22:30 | Испания. Примера, 33 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Обе забьют — да
Сделать ставку

23 апреля на стадионе «Карлос Тартьере» в Овьедо состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором аутсайдер «Реал Овьедо» примет «Вильярреал». Встреча команд с полярными турнирными задачами: хозяева замыкают турнирную таблицу и отчаянно борются за выживание, а гости уверенно идут на третьем месте и претендуют на медали.

«Реал Овьедо»

Астурийцы подходят к матчу после сенсационной гостевой победы над «Сельтой» со счeтом 3:0, которая стала настоящим глотком свежего воздуха в борьбе за спасение. Команда забивает на протяжении пяти последних матчей и демонстрирует неплохую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Федерико Виньяс с 9 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром и главной надеждой хозяев в нападении. Оборона «Овьедо» также заслуживает похвалы – всего 5 пропущенных мячей в пяти последних встречах.

«Вильярреал»

«Жeлтая субмарина» проводит отличный сезон и уверенно располагается на третьем месте, дающем право на участие в Лиге чемпионов. Победа над «Атлетиком» со счeтом 2:1 в прошлом туре подтвердила высокий уровень команды. «Вильярреал» забивает в 10 из 12 последних матчей, но при этом пропускает на протяжении семи встреч подряд. Жорж Микаутадзе с 11 голами в 36 матчах является лучшим бомбардиром команды. Исторически гости доминируют над «Овьедо», одержав три победы подряд в очных встречах.

Факты о командах

«Реал Овьедо»

  • Забивает в 5 последних матчах Ла Лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Победа в последнем матче над «Сельтой» (3:0)
  • Проиграл 3 последних очных матча против «Вильярреала»

«Вильярреал»

  • Пропускает в 7 последних матчах Ла Лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • Победа в 3 последних очных матчах против «Реал Овьедо»
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Реал Овьедо»

Прогноз на матч «Реал Овьедо» – «Вильярреал»

«Реал Овьедо» находится в отличной форме и одержал сенсационную победу над «Сельтой», однако «Вильярреал» является командой совершенно другого уровня. Гости борются за место в Лиге чемпионов и имеют колоссальное преимущество в классе. Исторически «жeлтая субмарина» доминирует над астурийцами, и текущая форма команд располагает к продолжению этой традиции. Ожидаем результативный футбол, где более мастеровитый «Вильярреал» сумеет взять три очка.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.75
  • Победа «Вильярреала»

1.75
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Вильярреал Овьедо
Другие прогнозы
25.04.2026
17:00
1.90
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм - Эвертон
Тотал матча меньше 2.5
25.04.2026
17:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Фора «Ливерпуля» (-1)
25.04.2026
17:15
2.08
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1)
25.04.2026
18:00
2.35
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Барановичи - Динамо Мн
Победа «Динамо» Минск с форой (-2)
25.04.2026
19:00
1.78
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья - Рома
Обе забьют — да
25.04.2026
19:30
1.48
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал - Ньюкасл
Победа «Арсенала» с форой (-1)
