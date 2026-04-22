23 апреля на стадионе «Карлос Тартьере» в Овьедо состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором аутсайдер «Реал Овьедо» примет «Вильярреал». Встреча команд с полярными турнирными задачами: хозяева замыкают турнирную таблицу и отчаянно борются за выживание, а гости уверенно идут на третьем месте и претендуют на медали.

«Реал Овьедо»

Астурийцы подходят к матчу после сенсационной гостевой победы над «Сельтой» со счeтом 3:0, которая стала настоящим глотком свежего воздуха в борьбе за спасение. Команда забивает на протяжении пяти последних матчей и демонстрирует неплохую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Федерико Виньяс с 9 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром и главной надеждой хозяев в нападении. Оборона «Овьедо» также заслуживает похвалы – всего 5 пропущенных мячей в пяти последних встречах.

«Вильярреал»

«Жeлтая субмарина» проводит отличный сезон и уверенно располагается на третьем месте, дающем право на участие в Лиге чемпионов. Победа над «Атлетиком» со счeтом 2:1 в прошлом туре подтвердила высокий уровень команды. «Вильярреал» забивает в 10 из 12 последних матчей, но при этом пропускает на протяжении семи встреч подряд. Жорж Микаутадзе с 11 голами в 36 матчах является лучшим бомбардиром команды. Исторически гости доминируют над «Овьедо», одержав три победы подряд в очных встречах.

Факты о командах

«Реал Овьедо»

«Вильярреал»

Прогноз на матч «Реал Овьедо» – «Вильярреал»

«Реал Овьедо» находится в отличной форме и одержал сенсационную победу над «Сельтой», однако «Вильярреал» является командой совершенно другого уровня. Гости борются за место в Лиге чемпионов и имеют колоссальное преимущество в классе. Исторически «жeлтая субмарина» доминирует над астурийцами, и текущая форма команд располагает к продолжению этой традиции. Ожидаем результативный футбол, где более мастеровитый «Вильярреал» сумеет взять три очка.

