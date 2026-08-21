Глава «Зенита» объяснил трансфер Карпукаса

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов дал комментарии по поводу перехода Артема Карпукаса из «Локомотива».
Полузащитника выкупили за 5 или 6 миллионов евро и заключили с ним контракт до 2031 года.
– Хочу поздравить Артема Карпукаса с переходом в «Зенит». Поблагодарить представителей игрока, которые проделали хорошую работу.
Футболист уже наконец‑то приехал к нам на базу и готовится к игре со «Спартаком». Будет ли тренерский штаб рассчитывать в ней на Артема – посмотрим.
В свою очередь, хотел бы сказать, что клуб «Зенит» в плане трансферов по‑прежнему рассматривает сильных российских футболистов. Это было видно на примере Игоря Дивеева, Максима Глушенкова, Александра Соболева.
Сейчас к нам пришел Артем Карпукас. Уверены, он составит хорошую конкуренцию и будет приносить пользу нашей команде.
– Его приход в первую очередь призван помочь в укреплении центра поля?
– Да. Здесь у нас не так много футболистов – практически бессменно в чемпионате играют Барриос и Вендел, и игроков, по большому счету, не хватало.
Поэтому Артем Карпукас в «Зените» и будет конкурировать за место в основном составе.
– Как шли переговоры с «Локомотивом»?
– Комментировать то, как это выглядело со стороны «Локомотива», в моем случае некорректно. Что касается «Зенита», то к каким цифрам мы изначально шли, к таким в итоге и пришли.
Мы изначально обозначали определенную сумму, на ней и стояли. В итоге руководство «Локомотива» тоже к этому и пришло. Загвоздка в какой‑то момент заключалась только в этом.
Но если бы трансфер не произошел сейчас, мы бы все равно были заинтересованы в переходе этого игрока в «Зенит», так же, как и он сам. И переход все равно рано или поздно состоялся бы. Уверен в этом.
– Есть ли какие‑то нюансы в личном контракте Карпукаса с «Зенитом»?
– Это полноценный контракт на пять лет без каких‑либо дополнительных опций.
- 24-летний Карпукас – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 144 матча, 6 голов, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.
- Хавбек не смог договориться с железнодорожниками о продлении контракта, истекавшего в 2027 году.