Глава «Зенита» объяснил трансфер Карпукаса

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов дал комментарии по поводу перехода Артема Карпукаса из «Локомотива».

Полузащитника выкупили за 5 или 6 миллионов евро и заключили с ним контракт до 2031 года.

– Хочу поздравить Артема Карпукаса с переходом в «Зенит». Поблагодарить представителей игрока, которые проделали хорошую работу.

Футболист уже наконец‑то приехал к нам на базу и готовится к игре со «Спартаком». Будет ли тренерский штаб рассчитывать в ней на Артема – посмотрим.

В свою очередь, хотел бы сказать, что клуб «Зенит» в плане трансферов по‑прежнему рассматривает сильных российских футболистов. Это было видно на примере Игоря Дивеева, Максима Глушенкова, Александра Соболева.

Сейчас к нам пришел Артем Карпукас. Уверены, он составит хорошую конкуренцию и будет приносить пользу нашей команде.

– Его приход в первую очередь призван помочь в укреплении центра поля?

– Да. Здесь у нас не так много футболистов – практически бессменно в чемпионате играют Барриос и Вендел, и игроков, по большому счету, не хватало.

Поэтому Артем Карпукас в «Зените» и будет конкурировать за место в основном составе.

– Как шли переговоры с «Локомотивом»?

– Комментировать то, как это выглядело со стороны «Локомотива», в моем случае некорректно. Что касается «Зенита», то к каким цифрам мы изначально шли, к таким в итоге и пришли.

Мы изначально обозначали определенную сумму, на ней и стояли. В итоге руководство «Локомотива» тоже к этому и пришло. Загвоздка в какой‑то момент заключалась только в этом.

Но если бы трансфер не произошел сейчас, мы бы все равно были заинтересованы в переходе этого игрока в «Зенит», так же, как и он сам. И переход все равно рано или поздно состоялся бы. Уверен в этом.

– Есть ли какие‑то нюансы в личном контракте Карпукаса с «Зенитом»?

– Это полноценный контракт на пять лет без каких‑либо дополнительных опций.