Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Глава «Зенита» объяснил трансфер Карпукаса

21 августа, 21:18

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов дал комментарии по поводу перехода Артема Карпукаса из «Локомотива».

Полузащитника выкупили за 5 или 6 миллионов евро и заключили с ним контракт до 2031 года.

– Хочу поздравить Артема Карпукаса с переходом в «Зенит». Поблагодарить представителей игрока, которые проделали хорошую работу.

Футболист уже наконец‑то приехал к нам на базу и готовится к игре со «Спартаком». Будет ли тренерский штаб рассчитывать в ней на Артема – посмотрим.

В свою очередь, хотел бы сказать, что клуб «Зенит» в плане трансферов по‑прежнему рассматривает сильных российских футболистов. Это было видно на примере Игоря Дивеева, Максима Глушенкова, Александра Соболева.

Сейчас к нам пришел Артем Карпукас. Уверены, он составит хорошую конкуренцию и будет приносить пользу нашей команде.

– Его приход в первую очередь призван помочь в укреплении центра поля?

Да. Здесь у нас не так много футболистов – практически бессменно в чемпионате играют Барриос и Вендел, и игроков, по большому счету, не хватало.

Поэтому Артем Карпукас в «Зените» и будет конкурировать за место в основном составе.

– Как шли переговоры с «Локомотивом»?

– Комментировать то, как это выглядело со стороны «Локомотива», в моем случае некорректно. Что касается «Зенита», то к каким цифрам мы изначально шли, к таким в итоге и пришли.

Мы изначально обозначали определенную сумму, на ней и стояли. В итоге руководство «Локомотива» тоже к этому и пришло. Загвоздка в какой‑то момент заключалась только в этом.

Но если бы трансфер не произошел сейчас, мы бы все равно были заинтересованы в переходе этого игрока в «Зенит», так же, как и он сам. И переход все равно рано или поздно состоялся бы. Уверен в этом.

– Есть ли какие‑то нюансы в личном контракте Карпукаса с «Зенитом»?

– Это полноценный контракт на пять лет без каких‑либо дополнительных опций.

  • 24-летний Карпукас – воспитанник «Локомотива».
  • Его статистика за главную команду: 144 матча, 6 голов, 5 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.
  • Хавбек не смог договориться с железнодорожниками о продлении контракта, истекавшего в 2027 году.

Еще по теме:
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом 1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Карпукас Артем Зырянов Константин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» вновь проиграл – дома «Рубину» (0:1)
21:23
3
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
1
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
4
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
2
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
6
Все новости
Все новости
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
2
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
20
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
14
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
6
Семак прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
12:58
Орлов опасается, что «Зенит» не победит «Ростов»
12:32
22
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+