Угаров назвал двух игроков «Зенита», которых ждет участь Сутормина

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о перехода полузащитника Алексея Сутормина из петербургского клуба в «Ростов» на правах аренды.

– Агент Сутормина подтвердил переход Алексея из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды. Как думаете, почему он полностью не раскрылся в петербургском клубе?

– Была сильная конкуренция, поэтому не раскрылся. Те в моменты, когда он выходил, себя никак не проявил. В «Ростове» ему будет получше, конкуренция другая. Надо было раньше уходить.

– Ждете ли вы, что он ещe вернeтся в «Зенит»?

– Нет, конечно. Никуда он не вернется. Ни один футболист, который возвращался в «Зенит» из аренды не заиграл. Перед переходом в «Зенит» нужно подумать, насколько они конкурентноспособны по сравнению с футболистами петербургского клуба. Как Ахметов и Коваленко, сидят и не играют, их ждет такая участь.

Сомневаюсь, что Сутормин вернется в более конкурентноспособном состоянии. Хотя он неплохой футболист, к сожалению, не выдержал конкуренцию с более сильными футболистами на его позиции.

– Если заиграет в «Ростове» у Карпина, можно ли назвать его аренду ошибкой для «Зенита»?

– Нет, конечно. От хороших футболистов не отказываются, отказываются от футболистов, которые не будут играть на протяжении всего сезона. Если у Семака есть 15 человек, то ему это достаточно. В «Зените» играют 15 человек, остальные это так. Если бы команда играла в Лиге чемпионов, то возможно больше бы играло.