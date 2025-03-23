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  • Экс-хавбек «Зенита» – о памятнике Дзюбе: «Надо «Ералаш» снимать»

Экс-хавбек «Зенита» – о памятнике Дзюбе: «Надо «Ералаш» снимать»

Сегодня, 14:39
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров оценил инициативу по установке памятника нападающему Артему Дзюбе.

– Это вообще какой-то бред. Больше не о чем говорить? Даванков сейчас в Думе работает? У нас нет других проблем? Нет других более достойных людей? С ума что ли совсем сошли. До этого Кержаков был лучшим бомбардиром, почему ему памятник не ставили?

– Может это упущение, что нашим футболистам редко ставят памятники?

– Что за бред то? Кто вообще идею такую даже подал? Есть более достойные люди, которым надо поставить памятник. Причем тут Дзюба? На такую инициативу надо «Ералаш» снимать.

– Дзюбе сейчас осталось побить рекорд Лоськова по очкам по системе «гол+пас» в чемпионате России, остальные индивидуальные награды в России Артем завоевал.

– Вы считаете, что это достойно, за 31 забитый мяч за сборную ставить памятник? Если бы из такой логики исходили, то у нас места вообще не было бы, всем ставили бы памятники.

Поставить Дзюбе памятник… Такое сказать мог только недалекий человек. В каком виде этот памятник должен быть? За что памятник?

– За спортивные заслуги.

– Мы все взрослые люди. Даже говорить об этом ниже моего достоинства. Ставить памятник человеку, который забил гол… Молодец, конечно. Но это его работа, и ему за это платят немаленькие деньги. Почему кто-то должен ему еще какой-то памятник ставить.

А за чей счет памятник ставить? За счет этого замечательного депутата или налогоплательщики должны заплатить?

– Сложный вопрос.

– Вы задайте депутату этот вопрос. Он будет оплачивать или кто? Пусть он поставит на даче памятник Дзюбе. Кто захочет, будет к депутату на дачу приезжать и цветы на этот памятник класть.

  • Ранее вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков не исключил появление в России памятника Артему Дзюбе.
  • 19 марта в товарищеской игре сборной России с Гренадой Дзюба забил 31-й гол в составе национальной команды, что позволило 36-летнему игроку стать лучшим бомбардиром в ее истории с 31 мячом. Также Артему принадлежит рекорд по голам среди российских бомбардиров – 236 мячей.

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Источник: «Спорт день за днём»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Угаров Денис
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Комментарии (1)
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Superviser77
1742738861
Депутат конечно дебил,,, Есть памятник писающему мальчику, можно и памятник онанирующему футболисту... На даче депутата
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