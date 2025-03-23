Экс-хавбек «Зенита» – о памятнике Дзюбе: «Надо «Ералаш» снимать»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров оценил инициативу по установке памятника нападающему Артему Дзюбе.
– Это вообще какой-то бред. Больше не о чем говорить? Даванков сейчас в Думе работает? У нас нет других проблем? Нет других более достойных людей? С ума что ли совсем сошли. До этого Кержаков был лучшим бомбардиром, почему ему памятник не ставили?
– Может это упущение, что нашим футболистам редко ставят памятники?
– Что за бред то? Кто вообще идею такую даже подал? Есть более достойные люди, которым надо поставить памятник. Причем тут Дзюба? На такую инициативу надо «Ералаш» снимать.
– Дзюбе сейчас осталось побить рекорд Лоськова по очкам по системе «гол+пас» в чемпионате России, остальные индивидуальные награды в России Артем завоевал.
– Вы считаете, что это достойно, за 31 забитый мяч за сборную ставить памятник? Если бы из такой логики исходили, то у нас места вообще не было бы, всем ставили бы памятники.
Поставить Дзюбе памятник… Такое сказать мог только недалекий человек. В каком виде этот памятник должен быть? За что памятник?
– За спортивные заслуги.
– Мы все взрослые люди. Даже говорить об этом ниже моего достоинства. Ставить памятник человеку, который забил гол… Молодец, конечно. Но это его работа, и ему за это платят немаленькие деньги. Почему кто-то должен ему еще какой-то памятник ставить.
А за чей счет памятник ставить? За счет этого замечательного депутата или налогоплательщики должны заплатить?
– Сложный вопрос.
– Вы задайте депутату этот вопрос. Он будет оплачивать или кто? Пусть он поставит на даче памятник Дзюбе. Кто захочет, будет к депутату на дачу приезжать и цветы на этот памятник класть.
- Ранее вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков не исключил появление в России памятника Артему Дзюбе.
- 19 марта в товарищеской игре сборной России с Гренадой Дзюба забил 31-й гол в составе национальной команды, что позволило 36-летнему игроку стать лучшим бомбардиром в ее истории с 31 мячом. Также Артему принадлежит рекорд по голам среди российских бомбардиров – 236 мячей.