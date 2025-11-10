Экс-игрок «Зенита» оценил зависимость команды от Глушенкова

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о зависимости игры команды от нападающего Максима Глушенкова.

– Зависимость «Зенита» от Глушенкова – это плохо?

– Нет зависимости от кого-то. Если есть зависимость, то это достаточно неровная команда. Это происходит, когда команда зависит от одного или двух футболистов. Так не должно быть. Без Глушенкова же играли. Тогда «Зенит» становился чемпионом и занимал второе место, когда он пришел в команду. Можно сказать про любого футболиста, что команда от него в какой-то мере зависит. Но про Глушенкова я бы так не сказал.