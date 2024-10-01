Экс-футболист «Зенита» объяснил, почему Дзюбу не взяли топ-команды

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался об игре нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

– Как думаете, стоило ли «Зениту» рассмотреть возможность вернуть Дзюбу, а не покупать Александра Соболева?

– После того, как Дзюба поучаствовал в разных шоу, думаю, Цирк на Фонтанке мог им заинтересоваться. Там он, наверное, пригодился.

Как он «Зениту» может пригодится? Он плохо себя вел по отношению к «Зениту». Клуб, который сделал из него игрока сборной России. То он руку Семаку не пожмет, то он не знает кто это. Надо на Фонтанке в какой-то роли выступать. Даже обсуждать это не надо.

– Как считаете, долго ли 36-летний Дзюба сможет выдавать такие результаты?

– Вспомните как он начинал в «Локомотиве». Он хорош начал, но закончилась история уходом с каким-то скандалом. Что обсуждать человека, который был в «Локомотиве» с пятого места, а сейчас в команде, которая борется за выживание.

Почему, если он такой хороший, никакая топовая команда его не подписала. Они понимают, что этот человек в любой момент может что-то натворить. Команды, которые за что-то борятся, правильно сделали, что не обратили на него внимание.

– Топ-карьера Дзюбы завершилась?

– Топ-карьера у него была только в «Зените». Даже в «Спартаке» он был не на ведущих ролях. Повторюсь: только благодаря «Зениту» и тем партнерам он стал играть за сборную.