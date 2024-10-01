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    • Экс-футболист «Зенита» объяснил, почему Дзюбу не взяли топ-команды

    Экс-футболист «Зенита» объяснил, почему Дзюбу не взяли топ-команды

    Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался об игре нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

    – Как думаете, стоило ли «Зениту» рассмотреть возможность вернуть Дзюбу, а не покупать Александра Соболева?

    – После того, как Дзюба поучаствовал в разных шоу, думаю, Цирк на Фонтанке мог им заинтересоваться. Там он, наверное, пригодился.

    Как он «Зениту» может пригодится? Он плохо себя вел по отношению к «Зениту». Клуб, который сделал из него игрока сборной России. То он руку Семаку не пожмет, то он не знает кто это. Надо на Фонтанке в какой-то роли выступать. Даже обсуждать это не надо.

    – Как считаете, долго ли 36-летний Дзюба сможет выдавать такие результаты?

    – Вспомните как он начинал в «Локомотиве». Он хорош начал, но закончилась история уходом с каким-то скандалом. Что обсуждать человека, который был в «Локомотиве» с пятого места, а сейчас в команде, которая борется за выживание.

    Почему, если он такой хороший, никакая топовая команда его не подписала. Они понимают, что этот человек в любой момент может что-то натворить. Команды, которые за что-то борятся, правильно сделали, что не обратили на него внимание.

    – Топ-карьера Дзюбы завершилась?

    – Топ-карьера у него была только в «Зените». Даже в «Спартаке» он был не на ведущих ролях. Повторюсь: только благодаря «Зениту» и тем партнерам он стал играть за сборную.

    • У 36-летнего Дзюбы 1 гол и 3 результативные передачи в 4 матчах за тольяттинский клуб.
    • Он перешел в «Акрон» в сентябре на правах свободного агента.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    01.10.2024 11:36
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1727773858
    Самое время Дзюбе заткнуться и свалить к Кокорину. Слишком большой шлейф грязного пиара тянется за ним, этого пиара стало намного больше, чем футбола, становится противно.*****!
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    Kollljan
    1727774023
    Великий Мастурбатор.
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