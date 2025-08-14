Угаров – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Две команды в ужасном состоянии»

‎Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров считает, что в матче 5-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Спартаком» нет фаворита.

‎– Кого считаете фаворитом в матче «Спартак» – «Зенит»?

‎– Нет фаворита. Впервые в истории нет фаворита. Две команды в ужасном состоянии.

‎– В этом случае для кого ничья будет более приятным исходом?

‎– Если команды ставят высокие задачи, то какая может быть ничья? И те, и те должны выиграть. Ничья не удовлетворит никого.

‎– Ждете ли вы, что Соболев напомнит о себе бывшей команде?

‎– Не особо я уверен, что он выйдет в составе. Напомнит о себе, когда выйдет с ребятами знакомыми поздороваться.

‎– Кого вы считаете основным форвардом «Зенита»?

‎– Наверное, Кассьерру, который сейчас забил в Кубке России.