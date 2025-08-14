Угаров – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Две команды в ужасном состоянии»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров считает, что в матче 5-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Спартаком» нет фаворита.
– Кого считаете фаворитом в матче «Спартак» – «Зенит»?
– Нет фаворита. Впервые в истории нет фаворита. Две команды в ужасном состоянии.
– В этом случае для кого ничья будет более приятным исходом?
– Если команды ставят высокие задачи, то какая может быть ничья? И те, и те должны выиграть. Ничья не удовлетворит никого.
– Ждете ли вы, что Соболев напомнит о себе бывшей команде?
– Не особо я уверен, что он выйдет в составе. Напомнит о себе, когда выйдет с ребятами знакомыми поздороваться.
– Кого вы считаете основным форвардом «Зенита»?
– Наверное, Кассьерру, который сейчас забил в Кубке России.
Источник: «Спорт день за днём»