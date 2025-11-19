Экс-игрок «Зенита» оценил сравнения Глушенкова с Аршавиным

Экс-хавбек «Зенита» Денис Угаров отреагировал на сравнения нападающего команды Максима Глушенкова и экс-игрока клуба Андрея Аршавина.

Ранее бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов сказал, кто сильнее из этих двух футболистов.

«Я думаю, что это глупость полная. Зачем сравнивать людей, которые совершенно не похожи, начиная от позиции до антропометрических данных?

Сравнивать невозможно, плюс время было одно у Аршавина, у Глушенкова вообще другое. Сейчас Максим борется не только с соперниками, но и с бразильцами. То же самое, что сравнивать Марадону с Пеле или Месси. Я думаю, что никакой логики в этом нет, каждый приносит пользу в своe время.

Я думаю, что оба – хорошие футболисты. Аршавин играл в хорошем клубе. Если поэтому сравнивать, то Глушенков пока не играет в Европе. Но сравнения ни к чему», – сказал Угаров.