Бубнов сказал, кто сильнее – Глушенков или Аршавин

Вчера, 12:28
10

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о сравнениях нападающего «Зенита» Максима Глушенкова и экс-форварда сине-бело-голубых Андрея Аршавина.

– Для вас кто сильнее по-футбольному – Аршавин или Глушенков?

– Глушенков более универсальный футболист. И если вот так вот в целом брать, их нельзя сравнивать, это разные позиции. Это всe равно что, предположим, Месси с Зиданом сравнивать.

– А если посмотреть на них как на игроков группы атаки?

– Глушенков. Потому что Аршавин играл в основном на фланге. Против него поставить можно хорошего защитника с подстраховкой, и всe, его видно не будет, ему пасы давать не будут. А этот [Глушенков] может в середине, справа, слева, впереди – он свободный художник.

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 11 матчей, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
  • Игровая карьера Аршавина продолжалась с 1999 по 2018 год.

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Глушенков Максим Бубнов Александр
NewLife
1759398059
Когда у Бомбардира кризис с контентом, нечего печатать, а деньги за клики очень нужны, то в ход идет всякая чушь для кликбейта. Вы заметили, как много стало идиотских сравнений, типа кого больше любишь маму или папу)
Ответить
bashnat013
1759398906
Где Аршавин играл а где Глушенков!что тут сравнивать!
Ответить
bashnat013
1759398999
Где у Семака лучше получается тренировать в Зените или Уфе???
Ответить
neveldomha
1759400145
Вот когда Глуш закатает покер Ливеру, вот тогда и можно сравнить.
Ответить
Интерес
1759401631
Бубнов.Снова на арене, и без намордника.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1759402233
Какое сравнение? Глушенков толком и не играл. Шава пока на голову превосходит Глушенкова. Хотя бы через пару тройку лет можно было бы сравнить. Гыгыгы
Ответить
erybov1965
1759408276
У нас любят сравнивать не сравнимое. Задать "пустой" вопрос и практически не получить ответ, но статейку накатать.
Ответить
TOMSON
1759408516
Я не верю в то что читаю. Как можно выше оценить Глушенкова? Аршавин в его возрасте уже в ЕК тащил Зенит и именно от него ждали чудес. Бог с ним ждали, он их реально делал. КУ это чудо имени Аршавина! Да опять же бог с этим победным кубком.. Он и при Петержеле в Европе тащил! и есть мнение, что после этого на Зенит Газпром внимание обратил.. О каком защитнике речь который его закроет? Против него кто только не играл и один … он делал результат. Когда Зенит не отпускал Аршавина, фанаты всей страны на форумах писали и давили на руководство, чтоб отпустили, тк знали что он явно способен на большее чем РПЛ.. Глушенков еще даже не играл против серьезных ребят вообще никогда! Он не знает что такое играть на пределе и добавлять, когда уже и добавлять нечего! Наверное за это мнение бабок занесли, что Орлову что Бубнову..Другой причины я не вижу. И Коменты ниже скорее всего этому подтверждение…
Ответить
FWSPM
1759419769
когда же уже в барселону?
Ответить
