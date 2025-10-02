Бубнов сказал, кто сильнее – Глушенков или Аршавин

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о сравнениях нападающего «Зенита» Максима Глушенкова и экс-форварда сине-бело-голубых Андрея Аршавина.

– Для вас кто сильнее по-футбольному – Аршавин или Глушенков?

– Глушенков более универсальный футболист. И если вот так вот в целом брать, их нельзя сравнивать, это разные позиции. Это всe равно что, предположим, Месси с Зиданом сравнивать.

– А если посмотреть на них как на игроков группы атаки?

– Глушенков. Потому что Аршавин играл в основном на фланге. Против него поставить можно хорошего защитника с подстраховкой, и всe, его видно не будет, ему пасы давать не будут. А этот [Глушенков] может в середине, справа, слева, впереди – он свободный художник.