Угаров – о словах Глушенкова: «Это сверхнаглость»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал недавние высказывания нападающего команды Максима Глушенкова.

– Что хотел сказать, давая эти интервью, Глушенков?

– Он не хотел сказать, а сказал. Выразил недовольство тем, как его используют в «Зените». Удивительно слышать от игроков еще какие-то претензии, адресованные тренерам через СМИ. Раньше такого не было.

Ты мог сказать это дома, тренеру в глаза, а высказать в прессе – это сверхнаглость, я считаю. Нашел команду – Гренаду, с которой ему понравилось играть. Так непозволительно делать.

– Попадет Глушенкову за эти слова?

– Ему скажут в «Зените»: послушай, дескать, ты много себе позволяешь. Он переобуется, ответит: «Я такого не говорил, меня неправильно поняли». Вот и все.

– В том, что Глушенкова не видно на поле в матчах за «Зенит», тренер Семак виноват? Или сам Глушенков?

– Это совместно все. Подготовка ко второй части сезона была соответствующая. В матче «Спартак» – «Зенит» одна команда бегала, другая отбывала номер, рассчитывая на ничью.

Но вины с футболистов никто не снимает. Тебе дали задание – должен выполнять. Просто так менять не будут. И потом надо не интервью давать, а закрыть рот и доказывать все на поле своей игрой.