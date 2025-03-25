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Угаров – о словах Глушенкова: «Это сверхнаглость»

Сегодня, 10:34
7

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал недавние высказывания нападающего команды Максима Глушенкова.

– Что хотел сказать, давая эти интервью, Глушенков?

– Он не хотел сказать, а сказал. Выразил недовольство тем, как его используют в «Зените». Удивительно слышать от игроков еще какие-то претензии, адресованные тренерам через СМИ. Раньше такого не было.

Ты мог сказать это дома, тренеру в глаза, а высказать в прессе – это сверхнаглость, я считаю. Нашел команду – Гренаду, с которой ему понравилось играть. Так непозволительно делать.

– Попадет Глушенкову за эти слова?

– Ему скажут в «Зените»: послушай, дескать, ты много себе позволяешь. Он переобуется, ответит: «Я такого не говорил, меня неправильно поняли». Вот и все.

– В том, что Глушенкова не видно на поле в матчах за «Зенит», тренер Семак виноват? Или сам Глушенков?

– Это совместно все. Подготовка ко второй части сезона была соответствующая. В матче «Спартак» – «Зенит» одна команда бегала, другая отбывала номер, рассчитывая на ничью.

Но вины с футболистов никто не снимает. Тебе дали задание – должен выполнять. Просто так менять не будут. И потом надо не интервью давать, а закрыть рот и доказывать все на поле своей игрой.

  • Ранее Глушенков сказал, что не получал удовольствия от своей игры и от командной роли на поле в этом году.
  • 25-летний хавбек провел 3 официальных матча за «Зенит» в этом году и не отметился результативными действиями.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Угаров Денис
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Комментарии (7)
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FWSPM
1742889216
это сверх глупость
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Дубина
1742889603
Минус блохастый в помойке)))
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Интерес
1742890006
Закат солнца вручную...
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andr45
1742890192
УГАРОВ  «Удивительно слышать от игроков еще какие-то претензии, адресованные тренерам через СМИ. Раньше такого не было». Денис, что-то с памятью твоей стало) Пора к врачу идти, а то деменция будет прогрессировать( Когда Джикия и его агент чуть ли не каждый день в печатных изданиях и на ТВ полоскали Абаскаля, обвиняя его во всех смертных грехах ты, что забыл? А, когда Соболев демонстративно всем своим видом показывал, как он ненавидит «Спартак» и мечтает о золотой жизни в «Zenitе», тоже запамятовал? И, как все газпромовские СМИ лили слезы и обличали Абаскаля, как в Госду*е требовали вернуть этих подонков в состав тоже стерлось из памяти? Так что, Дениска, быстрее дуй к врачам)
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andr45
1742890217
УГАРОВ «надо не интервью давать, а закрыть рот и доказывать все на поле своей игрой.» Это явно к ДЕНИСОВУ и ЛИТВИНОВУ, которые уже не представляют себе жизнь без ежедневных интервью
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vvv123
1742891119
Семака в отставку, при нем игроки играют все хуже. Макс прав!
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ziborock
1742892315
Игроки Зенита никогда не блистали умом, впрочем как и болельщики!)
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