Денис Угаров - статистика
Тренер
|Имя
|Денис
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Угаров
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 ноября 1975
|Имя
|Денис
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Угаров
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 ноября 1975
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо (мол)
|30
|15
|8
|7
|Дата
|Матч
|20.03.2009
|Динамо (мол)
|1 : 0
|Химки (мол)
|03.04.2009
|Ахмат (мол)
|0 : 1
|Динамо (мол)
|10.04.2009
|Динамо (мол)
|2 : 0
|Ростов (мол)
|18.04.2009
|Рубин (мол)
|1 : 3
|Динамо (мол)
|24.04.2009
|Динамо (мол)
|5 : 1
|Кр. Советов (мол)
|01.05.2009
|Спартак М (мол)
|5 : 2
|Динамо (мол)
|09.05.2009
|Динамо (мол)
|2 : 1
|ЦСКА (мол)
|16.05.2009
|Раменское
|0 : 1
|Динамо (мол)
|23.05.2009
|Динамо (мол)
|1 : 2
|Зенит (мол)
|29.05.2009
|Томь (мол)
|0 : 3
|Динамо (мол)
|12.06.2009
|Динамо (мол)
|2 : 0
|Академия Кубань
|10.07.2009
|Амкар (мол)
|1 : 1
|Динамо (мол)
|17.07.2009
|Динамо (мол)
|1 : 2
|Спартак Нч (мол)
|24.07.2009
|Локомотив (мол)
|1 : 1
|Динамо (мол)
|31.07.2009
|Химки (мол)
|2 : 1
|Динамо (мол)
|08.08.2009
|Динамо (мол)
|1 : 1
|Ахмат (мол)
|15.08.2009
|Ростов (мол)
|2 : 2
|Динамо (мол)
|22.08.2009
|Динамо (мол)
|3 : 1
|Рубин (мол)
|29.08.2009
|Кр. Советов (мол)
|1 : 2
|Динамо (мол)
|12.09.2009
|Динамо (мол)
|2 : 2
|Спартак М (мол)
|19.09.2009
|ЦСКА (мол)
|2 : 2
|Динамо (мол)
|25.09.2009
|Динамо (мол)
|2 : 0
|Раменское
|03.10.2009
|Зенит (мол)
|4 : 0
|Динамо (мол)
|16.10.2009
|Динамо (мол)
|0 : 1
|Томь (мол)
|24.10.2009
|Академия Кубань
|0 : 2
|Динамо (мол)
|30.10.2009
|Динамо (мол)
|3 : 1
|Амкар (мол)
|07.11.2009
|Спартак Нч (мол)
|1 : 0
|Динамо (мол)
|20.11.2009
|Динамо (мол)
|0 : 0
|Локомотив (мол)