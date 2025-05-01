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Экс-полузащитник «Зенита» предложил наказать Глушенкова

Вчера, 09:52
8

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров оценил поведение нападающего команды Максима Глушенкова. Футболист не подал руку главному тренеру команды Сергею Семаку после замены на 63-й минуте в матче 25-го тура РПЛ «Динамо» – «Зенит» (1:1).

– Не знаю, может такое поведение игрока нормально для кого-то. Как Семак поступит в данной ситуации, сложно сказать. Наверное, нужно преследовать не свои цели, а цели команды. Если Глушенков поможет, значит надо ставить, если нет, то нет. Все зависит от того, как он играет. Но, конечно, не подать руку тренеру – некрасиво.

Если Семак подал ему руку, а он в ответ ее не пожал, то это хамское отношение к человеку, который не только тренер, но и старший по возрасту. Поэтому здесь полное неуважение к человеку. Что касается спортивной составляющей, то это надо принимать решение в зависимости от того, насколько Глушенков сейчас готов помочь команде.

– Не слишком ли много Глушенков себе позволяет? Тем более, что у него не такая результативная игра нынешней весной.

Если человек так себя ведет, значит с ним надо проводить беседу. Беседу нужно было проводить еще в тот момент, когда Глушенков говорит о своем нежелании играть. Наверное, еще тогда надо было это пресечь.

Как сейчас тренер может с ним поступить? Наказать его каким-то образом? Но есть ли у него это в контракте? Сложно сказать. Раньше тренер мог спокойно наказать футболиста.

Есть ли какие-то санкции или нет этих санкций? Потому что когда иностранцы вовремя не приезжали на сборы, то, по-моему, никаких санкций не было.

Я считаю, что если человек не приехал на сборы, то он должен понести какое-то наказание или должна быть какая-то уважительная причина. То же самое и с Глушенковым. Если он так себя ведет, то должно быть какое-то наказание, чтобы другим футболистам было неповадно.

– Как оцените трансфер Глушенкова в «Зенит»? Вначале очень ярко сыграл, сейчас несколько сдал.

– Мы же его оцениваем как футболиста. Как футболист Глушенков достаточно хороший и квалифицированный. Он это подтверждал в начале сезона.

Что потом произошло? Мы не можем этого знать, так как находимся вне коллектива. Может Глушенков физически не готов, может еще что-то. Он подтверждал тот факт, что является квалифицированным футболистом, и в «Локомотиве», и сразу после перехода в «Зенит». Глушенков достаточно хороший футболист.

  • В кубковом матче с ЦСКА Глушенкова вышел на замену на 62-й минуте.
  • 25-летний нападающий провел за клуб в этом сезоне 23 матча, забил 11 голов, отдал 5 передач.
  • «Зенит» приобрел Глушенкова у «Локомотива» летом за 6,3 миллиона евро.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Угаров Денис
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Комментарии (8)
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Тинез Розоп
1746082661
Замажорилась Максимка…
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АлексМак
1746089593
..и только так,- борзоват мальчик
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Городовой
1746098245
Отвратительная личность. Чванство и жлобство в одном флаконе.
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FWSPM
1746103420
Пучеглазка в своем репертуаре...леща ему дать хорошего
Ответить
Сергей-Фахрудинов-vkontak
1746103541
Звездочку поймал, щенок....
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Lesnik_72
1746106571
Он маленький что ли, что бы с ним беседы беседовать. Наказывать надо, а при повторном случае - выгонять.
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Gitair
1746118389
Не пожал руку? Это рабочий момент, и не надо раздувать угли, щёки лопнут! А есть ли среди комментов болельщики Зенита? Думаю, нет.Максим, держись! Успехов тебе вместе с Зенитом и Семаком!
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