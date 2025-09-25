Введите ваш ник на сайте
Бывший игрок «Зенита» назвал самую большую ошибку Семака

Сегодня, 08:24
11

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров считает, что главный тренер команды Сергей Семак ошибся, сделав ставку на легионеров.

«Семак сделал самую большую ошибку, как я вижу, это он сделал ставку на иностранцев. Этого нельзя было делать, нигде команда не строится на иностранцах, команда строится всегда на тех игроках, которые есть у тебя в обойме.

Почему? Потому что с русскими легче общаться, с русскими можно что-то донести, сказать, объяснить и договориться о чем-то. Что касается иностранцев, у них есть контракт, согласно которому они действуют. У них есть ключевая фраза: «Если вас что-то не устраивает, не нравится, то можете меня продать».

Это не идeт на пользу команде, это идeт в минус, поэтому «Зенит» так сезон и начал, это большое упущение тренера», – сказал Угаров.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда 6 раз подряд стала чемпионом России, а в прошлом сезоне стала второй.
  • Сейчас «Зенит» занимает 5-е место в РПЛ с 16 очками после 9 туров.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Зенит Угаров Денис Семак Сергей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
власик
1758779493
Самая большая ошибка Семака, что он до сих пор тренер Зенита.А Угаров может назвать российских игроков на равноценные замены Сантосу, Венделу, Педро, Энрике, Барриосу? Ну что, демагог, наверное обгадишься
Ответить
Garrincha58
1758780330
Угараю я с него
Ответить
cska1948
1758780948
Денис Угаров не понимает, что ставку на легионеров сделал не Семак, а владелец Зенита Миллер. Ведь недаром говорят, что тот, кто платит, тот и музыку заказывает.
Ответить
lordmrv
1758781099
Арне Слоту это скажи. А то в Ливерпуле совсем мало своих доморощенных англичан. Но как то справляются с легионерами.
Ответить
Номэд
1758781873
Ставку на бразил сделал медведев. А сельдерей там просто физрук-наблюдающий. ЗПРФ!
Ответить
Skull_Boy
1758782169
Чайник ты недоразвитый терпила-каблук ничего не решает и никогда ничего решать не будет, а если чего и коснется, то за него решать будет его жена, ЗПРФ
Ответить
Semenycch
1758782997
Доля правды в его словах есть, но дело в том, что не Сергей Богданович отвечает за трансферы и даже более того, довольно часто чиновники Зенита покупают игроков вопреки воле Семака!
Ответить
Дубина
1758783274
Просто у зени цыгани бесполезные(((
Ответить
Интерес
1758786278
Оказывается, Семак так влиятелен в клубе, что определяет кого и за сколько покупать! Во, дела-а-а-а...
Ответить
andr45
1758786360
УГАРОВ «Семак ошибся, сделав ставку на легионеров» Ну, и дурик этот Угаров) Семак призван для того, чтобы осуществлять функции надзора за игроками и обслуживающим персоналом. А вопросы стратегии, комплектования команды, переговоров с руководством РФС и решалами — это не его прерогатива)
Ответить
