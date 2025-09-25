Бывший игрок «Зенита» назвал самую большую ошибку Семака

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров считает, что главный тренер команды Сергей Семак ошибся, сделав ставку на легионеров.

«Семак сделал самую большую ошибку, как я вижу, это он сделал ставку на иностранцев. Этого нельзя было делать, нигде команда не строится на иностранцах, команда строится всегда на тех игроках, которые есть у тебя в обойме.

Почему? Потому что с русскими легче общаться, с русскими можно что-то донести, сказать, объяснить и договориться о чем-то. Что касается иностранцев, у них есть контракт, согласно которому они действуют. У них есть ключевая фраза: «Если вас что-то не устраивает, не нравится, то можете меня продать».

Это не идeт на пользу команде, это идeт в минус, поэтому «Зенит» так сезон и начал, это большое упущение тренера», – сказал Угаров.