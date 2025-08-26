Введите ваш ник на сайте
  • Экс-хавбек «Зенита»: «Глушенкова незаслуженно посадили на лавку»

Экс-хавбек «Зенита»: «Глушенкова незаслуженно посадили на лавку»

Сегодня, 13:58
4

Бывший полузащитник «Зенита» Денис прокомментировал жест нападающего команды Максима Глушенкова после гола в ворота «Динамо Мх» (4:0) в игре 6-го тура РПЛ.

Игрок показал пальцем на поле. Многие сочли, что это был намек тренерскому штабу «Зенита».

– На ваш взгляд, корректно ли такое показывать или в этом ничего страшного?

– Непонятно, что он имел в виду. Почему сразу, что он обратил внимание Семака? Может он своему другу показал, подруге, еще кому-то. Зачем строить какие-то догадки? Надо спросить у него.

– После финального свистка Глушенков быстро ушел в раздевалку, не поблагодарив болельщиков. Нет ли у вас ощущения, что Максим делает одолжение своей игрой?

– Нет. Мне кажется, что отношение к нему на его влияет. Он реально понимает, что он провел сборы и находится в достаточно хорошей форме. Во всяком случае он не хуже тех футболистов, которые играют с первых минут. Я считаю, что его незаслуженно посадили на лавку. Человека перехлестывают эмоции, что он несправедливо не играет в стартовом составе, поэтому такая ситуация возникла.

Видимо, у Семака и Глушенкова напряженные отношения. Чтобы этого не было, им надо обсудить все моменты. Это эмоции. Не вижу ничего страшного.

– Как вы думаете, выйдет ли Глушенков в стартовом составе в следующем матче после 1+1 в игре с махачкалинским «Динамо»?

– Я думаю, что, скорее всего, нет всe останется так же. Останется тот же состав, если кто-то не будет травмирован.

  • Глушенков вышел на замену на 68‑й минуте. В этой игре он сделал свои первые голевые действия в сезоне.
  • 26-летний футболист в этом сезоне принял участие в 6 из 8 матчей «Зенита», в стартовом составе он вышел 3 раза.

Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Зенит Глушенков Максим Угаров Денис Семак Сергей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1756209212
Надеюсь он вернётся на тот уровень, на котором он начал прошлый сезон.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1756211479
сколько времени был с травмой ???? другие заиграли лучше...конкуренция..тренер не враг команде хотя семак без идей.тактики и мотивации.. у него все игроки деградируют....СЕМАКу начхать на команду и результат после продления контракта...СЕРГЕЙ НАВЕСОВИЧ имей мужество уходить....не тасуй состав по идиотски....
Ответить
andrei-sarap-yandex
1756212234
не дружит с головой...на понижение з-ты в ЗЕНИТ-2.....
Ответить
subbotaspartak
1756212913
Действительно, заслуженного пацана посадили... Диванчик надо, подушечку...
Ответить
