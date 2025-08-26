Экс-хавбек «Зенита»: «Глушенкова незаслуженно посадили на лавку»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис прокомментировал жест нападающего команды Максима Глушенкова после гола в ворота «Динамо Мх» (4:0) в игре 6-го тура РПЛ.

Игрок показал пальцем на поле. Многие сочли, что это был намек тренерскому штабу «Зенита».

– На ваш взгляд, корректно ли такое показывать или в этом ничего страшного?

– Непонятно, что он имел в виду. Почему сразу, что он обратил внимание Семака? Может он своему другу показал, подруге, еще кому-то. Зачем строить какие-то догадки? Надо спросить у него.

– После финального свистка Глушенков быстро ушел в раздевалку, не поблагодарив болельщиков. Нет ли у вас ощущения, что Максим делает одолжение своей игрой?

– Нет. Мне кажется, что отношение к нему на его влияет. Он реально понимает, что он провел сборы и находится в достаточно хорошей форме. Во всяком случае он не хуже тех футболистов, которые играют с первых минут. Я считаю, что его незаслуженно посадили на лавку. Человека перехлестывают эмоции, что он несправедливо не играет в стартовом составе, поэтому такая ситуация возникла.

Видимо, у Семака и Глушенкова напряженные отношения. Чтобы этого не было, им надо обсудить все моменты. Это эмоции. Не вижу ничего страшного.

– Как вы думаете, выйдет ли Глушенков в стартовом составе в следующем матче после 1+1 в игре с махачкалинским «Динамо»?

– Я думаю, что, скорее всего, нет всe останется так же. Останется тот же состав, если кто-то не будет травмирован.