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  • Экс-хавбек «Зенита» сказал, поможет ли клубу в борьбе за чемпионство решение оставить Семака

Экс-хавбек «Зенита» сказал, поможет ли клубу в борьбе за чемпионство решение оставить Семака

Сегодня, 09:15
2

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о решении оставить Сергея Семака главным тренером команд, даже если петербуржцы не выиграют чемпионский титул.

– Правильно ли это и заслужил ли Семак право на ошибку?

– Насколько я знаю, у него есть контракт – 5 лет. Правильно? Про какую ошибку тогда идeт речь?

– Если «Зенит» не выиграет чемпионат.

– Здесь сослагательное наклонение ни к чему. Еще ничего не произошло. Сейчас «Зенит» выиграет и всe.

– Поможет ли решение оставить Семака главным тренером в борьбе за чемпионство?

– У него же есть контракт. Если руководство посчитает нужным, то его оставят. Если посчитает иначе, то отстранят. Чего говорить? У него точно такой же контракт, как у футболистов. На данный момент я не вижу никакой тревожности.

  • Действующий контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2029/30.
  • По данным «Спорт-Экспресса», 49-летний специалист сохранит работу вне зависимости от итогов сезона.
  • «Зенит» занимает 3-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 5 очков, но имеет игру в запасе.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Угаров Денис Семак Сергей
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Комментарии (2)
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Taps
1745136306
Перегорел парень, пора в Гейропу или Эстонию.
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Январь 59
1745138509
Такое впечатление, что всех тренеров не сумевших привести к чемпионству нужно снимать. Ну не могут даже две команды стать чемпионами. Ни одной команде никто не может обеспечить чемпионство на 10 лет.
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