Экс-хавбек «Зенита» сказал, поможет ли клубу в борьбе за чемпионство решение оставить Семака

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о решении оставить Сергея Семака главным тренером команд, даже если петербуржцы не выиграют чемпионский титул.

– Правильно ли это и заслужил ли Семак право на ошибку?

– Насколько я знаю, у него есть контракт – 5 лет. Правильно? Про какую ошибку тогда идeт речь?

– Если «Зенит» не выиграет чемпионат.

– Здесь сослагательное наклонение ни к чему. Еще ничего не произошло. Сейчас «Зенит» выиграет и всe.

– Поможет ли решение оставить Семака главным тренером в борьбе за чемпионство?

– У него же есть контракт. Если руководство посчитает нужным, то его оставят. Если посчитает иначе, то отстранят. Чего говорить? У него точно такой же контракт, как у футболистов. На данный момент я не вижу никакой тревожности.