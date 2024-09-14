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    • Экс-футболист «Зенита» – о Дзюбе в «Акроне»: «Интересно, кто кого утопит»

    Экс-футболист «Зенита» – о Дзюбе в «Акроне»: «Интересно, кто кого утопит»

    Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров скептически оценил перспективы сотрудничества Артема Дзюбы с «Акроном».

    «Выбор «Акрона» – замечательный, выбор Дзюбы – тоже прекрасный. Наконец-то футболист, чемпион опустился до дна турнирной таблице, чтобы помочь команде остаться в РПЛ.

    И тут возникает вопрос – кто кого утопит? Или Дзюба утопит «Акрон», или «Акрон» утопит Дзюбу – и на это будет очень интересно посмотреть.

    У Артема все хорошо начиналось с «Локомотивом», он был герой, а потом вдруг почему-то тренер стал им недоволен. Хотя я сразу говорил, что там будут проблемы...

    И у «Акрона» с Артемом они тоже возникнут, как и внутренние проблемы в команде. Дзюба – это мина замедленного действия», – сказал Угаров.

    • 36-летний Дзюба был свободным агентом после ухода из «Локомотива».
    • Его контракт с «Акроном» рассчитан до конца сезона-2024/25.
    • Форвард заявлен под 24-м номером.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.09.2024 09:30
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    Комментарии (4)
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    nik55
    1726297690
    бревно не тонет
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    svan61
    1726305226
    О Дзюбе не Угарову судить с его нулём голов в Чемпионате СССР
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    Ice-Zero-google
    1726330620
    Угаров настолько сильный , что о нем знают только как об"Экс-футболист «Зенита»".
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