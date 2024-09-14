Экс-футболист «Зенита» – о Дзюбе в «Акроне»: «Интересно, кто кого утопит»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров скептически оценил перспективы сотрудничества Артема Дзюбы с «Акроном».

«Выбор «Акрона» – замечательный, выбор Дзюбы – тоже прекрасный. Наконец-то футболист, чемпион опустился до дна турнирной таблице, чтобы помочь команде остаться в РПЛ.

И тут возникает вопрос – кто кого утопит? Или Дзюба утопит «Акрон», или «Акрон» утопит Дзюбу – и на это будет очень интересно посмотреть.

У Артема все хорошо начиналось с «Локомотивом», он был герой, а потом вдруг почему-то тренер стал им недоволен. Хотя я сразу говорил, что там будут проблемы...

И у «Акрона» с Артемом они тоже возникнут, как и внутренние проблемы в команде. Дзюба – это мина замедленного действия», – сказал Угаров.

36-летний Дзюба был свободным агентом после ухода из «Локомотива».

Его контракт с «Акроном» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Форвард заявлен под 24-м номером.

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