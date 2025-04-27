Экс-хавбек «Зенита» – об игре команды: «Так бороться за чемпионство нельзя, «Динамо» простило»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал гостевой матч 26-го тура РПЛ, в котором петербуржцы сыграли вничью с «Динамо» (1:1).

«Зенит» уже давно не показывает чемпионскую игру. Я считаю, что так бороться за чемпионство нельзя. Особенно сегодня [26 апреля], когда у «Зенита» одна из самых важных игр в сезоне, чтобы бороться дальше за чемпионство. А сегодня, я считаю, что футболисты ходили пешком.

Это ещe «Динамо» простило. «Зениту» повезло, что они ещe сыграли вничью. Во втором тайме два стопроцентных момента было у бело-голубых, к сожалению, «Динамо» не использовало их», – сказал Угаров.