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  • Экс-хавбек «Зенита» – об игре команды: «Так бороться за чемпионство нельзя, «Динамо» простило»

Экс-хавбек «Зенита» – об игре команды: «Так бороться за чемпионство нельзя, «Динамо» простило»

Сегодня, 14:52

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал гостевой матч 26-го тура РПЛ, в котором петербуржцы сыграли вничью с «Динамо» (1:1).

«Зенит» уже давно не показывает чемпионскую игру. Я считаю, что так бороться за чемпионство нельзя. Особенно сегодня [26 апреля], когда у «Зенита» одна из самых важных игр в сезоне, чтобы бороться дальше за чемпионство. А сегодня, я считаю, что футболисты ходили пешком.

Это ещe «Динамо» простило. «Зениту» повезло, что они ещe сыграли вничью. Во втором тайме два стопроцентных момента было у бело-голубых, к сожалению, «Динамо» не использовало их», – сказал Угаров.

  • Гол у «Динамо» забил Ярослав Гладышев на 41-й минуте, у «Зенита» отличился Педро на 18-й.
  • Петербуржцы занимают 2-е место в РПЛ с 54 очками после 26 туров. Они отстают от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Угаров Денис
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