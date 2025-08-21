Экс-хавбек «Зенита» высказался об ошибках Семака

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал работу главного тренера команды Сергея Семака в нынешнем сезоне.

‎– На ваш взгляд, есть ли у Семака ошибки на старте сезона в РПЛ?

‎– Если нет результата, то значит есть ошибки. Значит, был плохой тренировочный период подготовки. Неправильно значит выстроили подготовку. Физически команда совершенно не готова. Команда не готова играть, когда ей тяжело.

Я думаю, что, конечно, есть какие-то проблемы. С этим и связано. Поэтому и нет результата. Если бы команда хорошо подготовилась, как было 3-4 года назад… А так есть какие-то просчеты.

‎Плюс недоверие к молодым футболистам. Думаю, это тоже большая проблема. Тот же Шилов продемонстрировал, что он способен выходить, может, не на 90 минут. В некоторых матчах может выходить в старте. Мостовой, который неплохо играл в прошлом сезоне неплохо, тот же Глушенков.

Почему играют только бразильцы? Нет определенного доверия тренера к футболистам, видимо.