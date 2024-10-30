Экс-хавбек «Зенита» – о Соболеве: «Если купили и он не играет, то не особо он нужен»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался об игре нападающего команды Александра Соболева.

– Можно ли уже назвать переход Соболева в «Зенит» ошибкой?

– Об ошибке рано говорить, потому что он не играл в «Спартаке», и не играет в «Зените».

– Правильно ли «Зенит» использует Соболева?

– Выпуская его на 10 минут? Наверное, Семаку виднее. Это приобретение было непонятным изначально. Если человека покупают, то он должен играть. Если купили, и он не играет, то не особо он нужен.

– Как думаете, сколько Соболев забьет мячей к концу сезона?

– А что с Соболевым? Почему про него вопросы задаются?

– Шесть матчей за «Зенит» в РПЛ и ноль голов.

– Наверное, для нападающего, который в сборную вызывался, это плохо. Здесь возникает вопрос, зачем его надо покупать. Одно дело, если бы пришел бесплатно, а другое дело, когда за него заплатили 10 миллионов.

Конечно, это не очень хорошая ситуация. Многое зависит от его психологического состояния. Сможет ли он составить конкуренцию Кассьерре и Лусиано.