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  • Экс-хавбек «Зенита» – о Соболеве: «Если купили и он не играет, то не особо он нужен»

Экс-хавбек «Зенита» – о Соболеве: «Если купили и он не играет, то не особо он нужен»

30 октября 2024, 08:38
24

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался об игре нападающего команды Александра Соболева.

– Можно ли уже назвать переход Соболева в «Зенит» ошибкой?

– Об ошибке рано говорить, потому что он не играл в «Спартаке», и не играет в «Зените».

– Правильно ли «Зенит» использует Соболева?

– Выпуская его на 10 минут? Наверное, Семаку виднее. Это приобретение было непонятным изначально. Если человека покупают, то он должен играть. Если купили, и он не играет, то не особо он нужен.

– Как думаете, сколько Соболев забьет мячей к концу сезона?

– А что с Соболевым? Почему про него вопросы задаются?

– Шесть матчей за «Зенит» в РПЛ и ноль голов.

– Наверное, для нападающего, который в сборную вызывался, это плохо. Здесь возникает вопрос, зачем его надо покупать. Одно дело, если бы пришел бесплатно, а другое дело, когда за него заплатили 10 миллионов.

Конечно, это не очень хорошая ситуация. Многое зависит от его психологического состояния. Сможет ли он составить конкуренцию Кассьерре и Лусиано.

  • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце лета. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
  • В нынешнем сезоне форвард провел за петербуржцев 9 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Угаров Денис
Комментарии (24)
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Александр-Каратеев-yandex
1730270236
Здесь на первое место ставились то, что он переходит из стана заклятого врага, если бы Соболев играл за любую другую команду, его зенит не стал бы покупать,как и Бакаева.
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subbotaspartak
1730271377
Собирали белые грибы, а оказались поганки, Вот за S ранки...
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SLADE2019
1730271525
Я не в восторге от Соболева и как от игрока, и как от человека (он давал для этого повод). Но эта бадяга о том, правильно его купили или неправильно уже всех утомила. Дайте Соболю играть спокойно. Целый сериал дебильный из этого перехода сделали. Угаров какой то что то щебечет.
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theonewhoisnotafraidofyou
1730274531
Он и Семаку не нужен, просто яиц у него нету, чтобы как Курбан сказать и уйти. А покупали Гонду и дельфина типо принципу, кто-то да выстрелит... Но от холостого ничего другого и не ожидалось, разучился даже по воротам попадать, какие там голы
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Cleaner
1730276776
Зенит скупает игроков не для игры, а для ослабления своих конкурентов. Бабло то питерская команда прямо из ГОСБЮДЖЕТА хапает сколько захочется...(((
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vvv123
1730277489
Деньги на ветер, хорошо, что их у Газпрома много!
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FWSPM
1730279306
Гроза вторых составов проиграл конкуренцию пенсионеру Ерохину и ведь подумать никто не мог что так случится
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FCSpartakM
1730284392
Если ты российский игрок, то в зенит ты идешь сидеть на лавке. Исключения в виде Глуша и тд можно опустить, потому что Глушенков скорее всего тоже подприсядет . Там и без него старт в полузащите есть.
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Январь 59
1730285098
Зенит покупал Соболева и Глушенкова с целью ослабить Спартак и Локо. Это своеобразное усиление , за счет ослабления конкурентов.
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andr45
1730297335
ЧЕРДАНЦЕВ О СОБОЛЕВЕ «Это это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака». То есть для «Зенита» это игрок основы из сборной России.»
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