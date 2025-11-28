Экс-игрока «Зенита» рассмешила новость о 120 миллионах для Батракова

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров отреагировал на информацию о том, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову предлагали огромные деньги в Саудовской Аравии.

Агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что Батракову были готовы платить 120 миллионов долларов в год.

Позднее другой представитель Алексея уточнил, что речь шла о 10 миллионах, а Шпинев оговорился.

«Кто будет платить ему 120 миллионов долларов в год? Это смешно. Это то же самое, когда писали, что Алипом интересуется «Манчестер Юнайтед»! Смешно!

Это агенты специально делают это все. Такую чушь нести, я в эти сказки не верю. Кто он? Его нигде не знают, имени у него нет, только в России играет второй год. В Саудовскую Аравию берут футболистов известных, у которых есть имя. За них они будут платить», – сказал Угаров.