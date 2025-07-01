Экс-хавбек «Зенита» назвал двух кандидатов «на выход» из команды

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров допустил, что команду в ближайшее время покинет один из центральных нападающих.
«Я думаю, что скорее всего, Кассьера захочет уйти. Я думаю, что он. Если говорить про Лусиано, не знаю. Он всего лишь год в команде, поэтому Кассьерра или Соболев – на выход.
В любом случае, может произойти такая ситуация, что Соболева могут поменять, например. Много есть вариантов, но когда у тебя четыре или пять нападающих, когда три было, «Зенит» не знал, что с ними делать. Поэтому есть уже какие-то планы у команды», – сказал Угаров.
- В прошлом сезоне 28-летний Александр Соболев провел за «Зенит» 31 матч, забил 7 голов, отдал 3 передачи.
- 28-летний Матео Кассьерра в сезоне-2024/25 сыграл за петербуржцев в 39 встречах, отметился 12 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.
- 24-летний Лусиано Гонду в прошлом сезоне провел за «Зенит» 29 встреч. Забил 11 голов и отдал 1 передачу.
Источник: Vprognoze.ru