Экс-игрок «Зенита» раскритиковал реабилитологов клуба из-за травмы Глушенкова

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о травме нападающего команды Максима Глушенкова. По результатам обследования у игрока диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

«Глушенков достаточно хорошо начал этот сезон в «Зените», пока не получил травму руки. Но сейчас вопрос в другом. Если человек пропускал какое-то время, он все равно должен находиться в определенном тонусе, тренироваться если не с командой, то отдельно. Под чутким руководством кого-то из тренеров, которые в «Зените» есть в достаточном количестве.

И вопрос – почему он вышел в этой игре с «Акроном» и получил травму? С этим вопросом Семак должен разобраться, и, вероятно, кто-то за это должен ответить. Ведь есть же реабилитологи, которые этим занимаются. И в данной ситуации, я считаю, они не справились со своей задачей.

И дело тут совершенно не в разминке непосредственно перед выходом на поле. Я знал игроков, которые вообще не разминались – и выходили, и спокойно играли, без травм. Потому что были в тонусе», – сказал Угаров.