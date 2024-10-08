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    • Экс-игрок «Зенита» раскритиковал реабилитологов клуба из-за травмы Глушенкова

    Экс-игрок «Зенита» раскритиковал реабилитологов клуба из-за травмы Глушенкова

    Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о травме нападающего команды Максима Глушенкова. По результатам обследования у игрока диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

    «Глушенков достаточно хорошо начал этот сезон в «Зените», пока не получил травму руки. Но сейчас вопрос в другом. Если человек пропускал какое-то время, он все равно должен находиться в определенном тонусе, тренироваться если не с командой, то отдельно. Под чутким руководством кого-то из тренеров, которые в «Зените» есть в достаточном количестве.

    И вопрос – почему он вышел в этой игре с «Акроном» и получил травму? С этим вопросом Семак должен разобраться, и, вероятно, кто-то за это должен ответить. Ведь есть же реабилитологи, которые этим занимаются. И в данной ситуации, я считаю, они не справились со своей задачей.

    И дело тут совершенно не в разминке непосредственно перед выходом на поле. Я знал игроков, которые вообще не разминались – и выходили, и спокойно играли, без травм. Потому что были в тонусе», – сказал Угаров.

    • Глушенков получил травму в матче Кубка России с «Акроном» после выхода на замену. Предварительный срок восстановления составит около четырех недель.
    • Ранее Глушенков пропустил 5 матчей в этом сезоне из-за перелома запястья.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:41
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1728374701
    Он же на троне уже сидит,и к нему никого не подпускают! А тут какие-то "реабилитологи".Вот когда кому-нибудь надобны реаниматоры(тьфу-тьфу,и не дай бог!),тогда охотно подпускают.
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    7:1
    1728376046
    при чём здесь некие реабилитологи? они ж не виноваты, что он как дурак ногой так дёрнул вверх
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    Ziklop
    1728382262
    скорее всего набраны по рекомендациям уважаемых людей, а не профи... а штат раздуд помощницами и помощниками, уважаемых людей!!!
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