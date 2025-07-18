Экс-хавбек «Зенита» сказал, какую ошибку допустил клуб этим летом

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о ситуации с полузащитником команды Венделом.

– Куда Вендел мог бы уйти?

– Вендел, видимо, столько заработал в «Зените», что может уйти в другую команду. Например, остаться в Бразилии. Я думаю, что Вендел пойдет на любые условия, лишь бы не играть за «Зенит».

Мне все равно, куда уйдет Вендел. Он не поможет «Зениту» в этом году.

– Почему он не хочет оставаться в «Зените»? У него обида на клуб?

– Нет. Я не понимаю, зачем его обратно взяли. Человек, который уехал еще во время прошлого розыгрыша чемпионата России, показывал, что он уезжаем со всеми чемоданами за тур или за два до окончания РПЛ. Вендела вообще не должно быть в команде. Когда другие футболисты на это смотрят, они понимают, что могут поступить также и им за это ничего не будет.

Вендела не надо было брать по одной простой причине – он может разлагать коллектив. Я считаю, что его возвращение – это ошибка клуба. Лучше бы отправили Вендела в «Зенит-2». Он там бы потренировался, ничего бы с ним не случилось. Хоть какую-то пользу бы принес тем футболистам, которые там играют.

Не вижу смысла вообще говорить о Венделе и переживать за него, куда бы он не ушел. Главное, чтобы «Зенит» хоть какие-то деньги за него получил. А то сначала за Вендела предлагали 25 миллионов евро, а сейчас уже 17…

– Если Вендел останется в «Зените», то он продолжит падать в цене?

– Если Вендел не будет играть так, как он играл в тот момент, когда перешел в «Зенит», то конечно упадет в цене. Просто «Зенит» еще платит ему зарплату. Сам Вендел ничего не теряет, теряет только клуб.

«Зениту» надо как можно быстрее от него избавиться, продать. Может быть в нынешней ситуации продать его за любые деньги, чтобы не потерять все. Контракт до какого года у Вендела?

– До 2028 года.

– Тем более, он моложе не становится. Ему уже 27 лет. Если его сейчас забирают за 17 миллионов евро, то пусть «Зенит» его продаст и забудет про него. Пользы от него уже никакой не будет: ни в футбольном плане, ни в другом.