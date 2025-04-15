Экс-хавбек «Зенита» назвал российского игрока в 3-4 раза талантливее Глушенкова

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров сравнил игрока команды Максима Глушенкова с нападающим кипрского «Ариса» Александром Кокориным.

«Кокорин в 3-4 раза талантливее Глушенкова, это точно. Талантливее, это дано было изначально. Но у них разные позиции, поэтому оценивать сложно, нападающий и полузащитник.

Наверное, плюс-минус, наверное, всe портит деньги. Если человек не готов к этому, значит, будет сложнее дальше двигаться. Сейчас на Глушенкова упали большие деньги, поэтому он считает, что всe может и всe умеет.

То же самое касается и Кокорина, они дадут ему дальше жить, но футбол, к сожалению, закончится. Если Глушенков будет продолжать в том же духе, то футбол для него тоже закончится достаточно быстро», – сказал Угаров.