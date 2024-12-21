Угаров предложил «Зениту» расстаться с двумя футболистами

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров считает, что петербуржцы не расстанутся зимой ни с одним футболистом, несмотря на наличие потенциальных кандидатов на уход.
– Геннадий Орлов предложил «Зениту» провести перестройку зимой. Вы согласны с его мнением?
– Я не нахожусь внутри команды. Геннадий Орлов, наверное, лучше знает ситуацию, что надо, что не надо.
– Как считаете, с кем из игроков «Зениту» сейчас целесообразно расстаться?
– Думаю, Клаудиньо и Соболев. Бразилец уже давно не хочет играть, с прошлого года у него были какие-то проблемы. Потом он что-то зашевелился, но в конце года не очень выглядит. А Соболев за время пребывания в «Зените» ничего не показал, не проявил себя. Зачем нужны такие люди? Один не хочет, другой не проявляет себя.
– Вы верите, что «Зенит» решит расстаться с ними зимой?
– «Зенит» ни с кем зимой не расстанется. В этот сезон столетия «Зенита» останутся все футболисты, потому что и так было куплено много игроков этим летом. Покупать еще кого-то нет смысла. Или надо избавляться и покупать.
- 27-летний полузащитник Клаудиньо провел в этом сезоне 20 матчей за «Зенит», забил 1 гол, отдал 5 передач.
- 27-летний нападающий Александр Соболев сыграл в текущем сезоне в 16 встречах за петербуржцев, забил 2 мяча, сделал 1 голевой пас.