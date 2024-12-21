Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Угаров предложил «Зениту» расстаться с двумя футболистами

    Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров считает, что петербуржцы не расстанутся зимой ни с одним футболистом, несмотря на наличие потенциальных кандидатов на уход.

    – Геннадий Орлов предложил «Зениту» провести перестройку зимой. Вы согласны с его мнением?

    – Я не нахожусь внутри команды. Геннадий Орлов, наверное, лучше знает ситуацию, что надо, что не надо.

    – Как считаете, с кем из игроков «Зениту» сейчас целесообразно расстаться?

    – Думаю, Клаудиньо и Соболев. Бразилец уже давно не хочет играть, с прошлого года у него были какие-то проблемы. Потом он что-то зашевелился, но в конце года не очень выглядит. А Соболев за время пребывания в «Зените» ничего не показал, не проявил себя. Зачем нужны такие люди? Один не хочет, другой не проявляет себя.

    – Вы верите, что «Зенит» решит расстаться с ними зимой?

    – «Зенит» ни с кем зимой не расстанется. В этот сезон столетия «Зенита» останутся все футболисты, потому что и так было куплено много игроков этим летом. Покупать еще кого-то нет смысла. Или надо избавляться и покупать.

    • 27-летний полузащитник Клаудиньо провел в этом сезоне 20 матчей за «Зенит», забил 1 гол, отдал 5 передач.
    • 27-летний нападающий Александр Соболев сыграл в текущем сезоне в 16 встречах за петербуржцев, забил 2 мяча, сделал 1 голевой пас.

    Новости по теме
    Черданцев высказался о результативности Соболева 1
    Медведев прокомментировал информацию о трансфере хавбека «Анжера» в «Зенит» 4
    Хомуха высказался о перестройке состава «Зенита»
    Источник: «Спорт день за днём»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:30
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Ziklop
    1734773896
    избавлятся надо от Семака и Медведева! пока они у руля ничего не изменится, два чиновника это ...
    Ответить
    FWSPM
    1734776476
    санек идет на легендарный сезон, потом вместе с глушковым отметят переодевшись в женские платья
    Ответить
    Тинез Розоп
    1734776491
    Угаров по угару. Такой заголовок упустили(…
    Ответить
    АлексМак
    1734777736
    Денис, как здравомыслящий человек, успешно поигравший в прошлом за Зенит, -прав, безусловно! В 1-ю очередь -Соболь,- нулевой. А " Домовёнок - Клау"- тоже оборзел от бабла,- ему походу в Росии больше ничего не интересно.
    Ответить
    Азбука
    1734780517
    Расстаться можно легко. Найти замену не просто.
    Ответить
    raritet
    1734784283
    Это однозначно. С Дельфином с самого начала было понятно. Зачем козе баян? Но зачем и для чего это замутили совсем непонятно. Если, даже мы, болельщики это видим, то неужели не видят главные исполнители этого надувательства? А уж Клаве давным-давно нужно было помочь в его стремлении в солнечную Бразилию. Если , вот так реально. Сегодня 21 декабря. В 15.30 уже смещается, снег, под снегом лёд. Но мы то с этим родились. А бразильцу это , вероятно, до чёртиков надоело..
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 