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Алексей Шпилевский
Новости
Алексей Шпилевский - новости
Беларусь
17 февраля 1988 (38)
Тренер
Статистика
Новости
Шпилевский: «Кокорин не сильно разочарован, что остался без клуба»
16 октября
Мостовой поддержал вратаря «Пари НН», обматерившего болельщиков
12 мая
12
Вратарю «Пари НН» не понравилось, что фанаты поддержали Шпилевского: «Ребята, сидите дома!»
11 мая
2
Отец Шпилевского: «У Леши уже есть три предложения из Европы»
3 мая
4
Шпилевский: «У меня камень с души упал после увольнения, потому что видел, какой мазохизм в «Пари НН»
3 мая
1
Шпилевский: «Игроки «Пари НН» на прощании плакали, говорили: «Мы вас недостойны, извините нас»
3 мая
9
Аршавин назвал клуб РПЛ, который вылетит в Первую лигу
29 апреля
5
В «Пари НН» отреагировали на слухи о сумме компенсации за увольнение Шпилевского
28 апреля
Шпилевский совершил мужской поступок после увольнения из «Пари НН»
28 апреля
2
Мостовой заранее знал о тренерской отставке в РПЛ: «Я еще полгода назад сказал»
28 апреля
5
Шпилевский после увольнения из «Пари НН» может принять команду из ЛЧ
28 апреля
Заявление Шпилевского после увольнения из «Пари НН»
28 апреля
1
Фото
«Пари НН» объявил об уходе Шпилевского
28 апреля
4
Мостовой прокомментировал увольнение Шпилевского, сравнив его с Абаскалем
28 апреля
4
Раскрыта сумма, которую Шпилевский получит от «Пари НН» за разрыв контракта
28 апреля
3
Появилось объяснение, зачем «Пари НН» увольняет Шпилевского
28 апреля
В вопросе отставки Шпилевского из «Пари НН» появилось развитие
27 апреля
4
Новая информация об отставке Шпилевского из «Пари НН»
27 апреля
3
Реакция Генича на новость об отставке Шпилевского из «Пари НН»
27 апреля
7
Руководство «Пари НН» оконфузилось с отставкой Шпилевского
27 апреля
10
Шпилевский требует выплаты неустойки от «Пари НН»
26 апреля
10
Стало известно, кто возглавит «Пари НН» вместо Шпилевского
26 апреля
8
Шпилевский отреагировал на увольнение из «Пари НН» после поражения от «Спартака»
26 апреля
1
В «Пари НН» высказались об увольнении Шпилевского
26 апреля
2
«Пари НН» уволил Шпилевского после поражения от «Спартака»
26 апреля
20
«Я буду говорить правду»: Шпилевский обвинил «Спартак» в помощи судей
26 апреля
33
Шпилевский эмоциональное прокомментировал поражение «Пари НН» от «Оренбурга»
22 апреля
«Один прекрасный человек усложнил нам игру»: тренер «Пари НН» – о матче с «Динамо»
19 апреля
3
Тренер «Пари НН» заявил о судейской помощи «Динамо»
18 апреля
1
«Это хамство»: Шпилевский – после 2:2 с «Балтикой»
11 апреля
11
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2
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