Агент Ленини рассказал, почему игрок сборной Кабо-Верде перешел в «Краснодар»

Пьер Фернандес, агент полузащитника Кевина Ленини, высказался о переходе своего клиента в «Краснодар»
– Переговоры с «Краснодаром» прошли довольно просто, это очень профессиональный клуб. У нас не возникло никаких проблем.
– Футболистам «Краснодара» приходится немало времени проводить в автобусе, добираясь на выездные игры. Это проблема для Кевина?
– Нет, конечно. Если бы поездки на автобусе были проблемой для Ленини, он бы не поехал в Россию и не перешел в «Краснодар». Да, он в любой момент готов провести условно шесть часов в дороге, можете в этом не сомневаться.
По итогу Кевин очень счастлив, что ему удалось перейти в «Краснодар», он понимает, насколько это большой клуб и ему не терпится уже начать играть за новую команду.
– Не получится так, что Кевин поиграет в России до зимы, а затем, если вдруг международная обстановка как-то изменится, приостановит контракт, как случилось со многими легионерами в России?
– Нет, это невозможно. Ни единого шанса. Он играл в Португалии в маленьком клубе «Шавиш» и переход в «Краснодар» – возможность для него показать себя в большой команде. Кевин очень мотивирован и намерен отработать полностью свой трехлетний контракт.
- Ленини – опорник.
- Он провел 42 матча за «Шавиш», забил 1 гол.
- Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.