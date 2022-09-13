Агент Ленини рассказал, почему игрок сборной Кабо-Верде перешел в «Краснодар»

Пьер Фернандес, агент полузащитника Кевина Ленини, высказался о переходе своего клиента в «Краснодар»

– Переговоры с «Краснодаром» прошли довольно просто, это очень профессиональный клуб. У нас не возникло никаких проблем.

– Футболистам «Краснодара» приходится немало времени проводить в автобусе, добираясь на выездные игры. Это проблема для Кевина?

– Нет, конечно. Если бы поездки на автобусе были проблемой для Ленини, он бы не поехал в Россию и не перешел в «Краснодар». Да, он в любой момент готов провести условно шесть часов в дороге, можете в этом не сомневаться.

По итогу Кевин очень счастлив, что ему удалось перейти в «Краснодар», он понимает, насколько это большой клуб и ему не терпится уже начать играть за новую команду.

– Не получится так, что Кевин поиграет в России до зимы, а затем, если вдруг международная обстановка как-то изменится, приостановит контракт, как случилось со многими легионерами в России?

– Нет, это невозможно. Ни единого шанса. Он играл в Португалии в маленьком клубе «Шавиш» и переход в «Краснодар» – возможность для него показать себя в большой команде. Кевин очень мотивирован и намерен отработать полностью свой трехлетний контракт.