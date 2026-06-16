40-летний вратарь Кабо-Верде объяснил, почему плакал после игры с Испанией

Вратарь сборной Кабо-Верде Жозимар Диас Возинья рассказал об эмоциях после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Испанией (0:0).

«После игры я плакал, потому что бабушка и дедушка, с которыми я вырос, не могли быть рядом. Они скончались несколько лет назад. Моя мама не смогла приехать из-за проблем с визой. Мы не успели сделать ее вовремя.

Мы работаем в этой жизни ради таких моментов. Мне сейчас 40 лет, но я не был профессионалом до 25 лет. Это награда за весь этот путь», – сказал Возинья.