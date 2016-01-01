Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
29
3
2
96
29
67
90
34
25
5
4
77
28
49
80
34
22
6
6
63
27
36
72
34
21
5
8
71
50
21
68
34
19
6
9
52
38
14
63
34
16
7
11
36
35
1
55
34
13
7
14
54
50
4
46
34
10
12
12
37
41
-4
42
34
10
8
16
37
50
-13
38
34
10
7
17
46
51
-5
37
34
6
19
9
38
43
-5
37
34
9
9
16
42
52
-10
36
34
9
6
19
50
58
-8
33
34
7
12
15
33
52
-19
33
34
7
11
16
39
61
-22
32
34
8
8
18
38
72
-34
32
34
5
11
18
35
66
-31
26
34
5
8
21
31
72
-41
23
Команда
2
3
5
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
17
0
0
57
11
46
51
17
15
2
0
48
7
41
47
17
11
4
2
35
13
22
37
17
11
2
4
31
18
13
35
17
10
3
4
33
20
13
33
17
8
4
5
20
18
2
28
17
6
8
3
25
20
5
26
17
8
1
8
26
18
8
25
17
6
7
4
28
22
6
25
17
7
3
7
26
26
0
24
17
6
6
5
21
21
0
24
17
6
4
7
24
23
1
22
17
6
3
8
22
27
-5
21
17
4
8
5
21
29
-8
20
17
3
6
8
18
31
-13
15
17
3
5
9
9
18
-9
14
17
3
5
9
19
32
-13
14
17
3
4
10
21
37
-16
13
Команда
2
3
4
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
12
3
2
39
18
21
39
17
11
2
4
28
14
14
35
17
11
2
4
38
30
8
35
17
10
3
4
29
21
8
33
17
8
4
5
21
20
1
28
17
8
3
6
16
17
-1
27
17
7
3
7
28
32
-4
24
17
6
4
7
28
24
4
22
17
4
6
7
16
20
-4
18
17
5
2
10
20
41
-21
17
17
4
3
10
22
28
-6
15
17
3
3
11
18
32
-14
12
17
2
6
9
16
34
-18
12
17
1
9
7
11
25
-14
12
17
0
11
6
13
23
-10
11
17
3
2
12
14
30
-16
11
17
2
4
11
10
35
-25
10
17
1
5
11
24
40
-16
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире