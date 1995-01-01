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    Шавиш - расписание

    Город Шавиш
    Дивизион Португалия-Liga bwin
    Сайт http://www.gdchaves.pt/
    Стадион Мунисипаль
    Тренер Витор Кампелуш
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    23 тур
    		4 марта, суббота 23:30 Шавиш Порту
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    24 тур
    		11 марта, суббота 18:30 Шавиш Портимоненси
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    25 тур
    		18 марта, суббота 23:30 Эшторил Шавиш
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    26 тур
    		2 апреля, воскресенье 00:00 Шавиш Брага
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    27 тур
    		9 апреля, воскресенье 00:00 Жил Висенте Шавиш
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    28 тур
    		16 апреля, воскресенье 00:00 Шавиш Бенфика
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    29 тур
    		23 апреля, воскресенье 00:00 Санта-Клара Шавиш
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    30 тур
    		30 апреля, воскресенье 00:00 Шавиш Каза Пиа
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    31 тур
    		7 мая, воскресенье 00:00 Фамаликан Шавиш
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    32 тур
    		14 мая, воскресенье 00:00 Шавиш Пасуш де Феррейра
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    33 тур
    		21 мая, воскресенье 00:00 Арука Шавиш
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    34 тур
    		28 мая, воскресенье 00:00 Шавиш Боавишта
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