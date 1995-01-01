Португалия. Примейра (2022/2023) Португалия. Примейра (2022/2023)
Португалия. Примейра (2022/2023) Португалия. Примейра (2022/2023) Португалия. Примейра (2022/2023)
Португалия. Примейра (2022/2023) Португалия. Примейра (2022/2023)
Португалия. Примейра (2022/2023) Португалия. Примейра (2022/2023) Португалия. Примейра (2022/2023)
Португалия. Примейра (2022/2023) Португалия. Примейра (2022/2023)
|24 тур
|11 марта, суббота
|18:30
|Шавиш
|Портимоненси
|27 тур
|9 апреля, воскресенье
|00:00
|Жил Висенте
|Шавиш
|29 тур
|23 апреля, воскресенье
|00:00
|Санта-Клара
|Шавиш
|32 тур
|14 мая, воскресенье
|00:00
|Шавиш
|Пасуш де Феррейра