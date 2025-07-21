22 июля на стадионе «ХНК Риека» хорватский клуб примет болгарский «Лудогорец» в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Обе команды уверенно преодолели предыдущие этапы, но теперь давление возрастает. «Риека» попробует использовать фактор домашнего поля, а «Лудогорец» постарается доказать свой класс и еврокубковый опыт.

«Риека»

Хорватская команда демонстрирует хорошую форму. В последних пяти матчах «Риека» одержала четыре победы, уступив лишь в товарищеской встрече с турецким «Гезтепе» (0:1). Команда стабильно забивает (7 голов за 5 матчей) и играет надeжно в обороне (в среднем 0.60 пропущенных за матч). Особенно уверенно «Риека» чувствует себя дома, где последовательно обыгрывала как местных соперников, так и коллективы с Балкан. Основу успеха составляет сбалансированная игра в обороне и умелая реализация шансов в атаке.

«Лудогорец»

Болгарский чемпион подходит к матчу после яркой победы 5:0 над «Септември» в национальном чемпионате, но еврокубковая статистика в гостях вызывает вопросы. В 5 последних выездных матчах Лиги чемпионов «Лудогорец» не побеждал. Несмотря на это, команда регулярно забивает (1.60 в среднем за матч) и надeжно действует в защите (0.80 пропущенных голов). Матч с «Динамо Минск» показал уязвимость на чужом поле – 2:2 с упущенным преимуществом. Ключевая проблема – нестабильность в обороне на выезде, что может сыграть решающую роль в Хорватии.

Факты о командах

«Риека»

Победа в 4 из 5 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено за игру

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Пропускает в 3 последних матчах

«Лудогорец»

Не выигрывает в 5 последних гостевых матчах ЛЧ

В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено за матч

Забивает в 3 последних матчах

Победа 5:0 в последнем матче чемпионата Болгарии

Прогноз на матч «Риека» – «Лудогорец»

Обе команды обладают атакующим потенциалом и способностью контролировать игру, но ключевой фактор – нестабильность «Лудогорца» в гостях. «Риека» уверенно действует дома, а поддержка трибун и компактный стиль могут дать им преимущество. При этом, болгарская команда вряд ли уедет без забитого гола. Ожидается равная борьба с обоюдными шансами, но именно хорваты выглядят предпочтительнее на своей арене.

Рекомендованные ставки: