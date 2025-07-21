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«Риека» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 2.00

21 июля 2025 10:51
Риека - Лудогорец
22 июл. 2025, вторник 21:45 | Лига чемпионов, 2 раунд
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2.00
Обе команды забьют
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22 июля на стадионе «ХНК Риека» хорватский клуб примет болгарский «Лудогорец» в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Обе команды уверенно преодолели предыдущие этапы, но теперь давление возрастает. «Риека» попробует использовать фактор домашнего поля, а «Лудогорец» постарается доказать свой класс и еврокубковый опыт.

«Риека»

Хорватская команда демонстрирует хорошую форму. В последних пяти матчах «Риека» одержала четыре победы, уступив лишь в товарищеской встрече с турецким «Гезтепе» (0:1). Команда стабильно забивает (7 голов за 5 матчей) и играет надeжно в обороне (в среднем 0.60 пропущенных за матч). Особенно уверенно «Риека» чувствует себя дома, где последовательно обыгрывала как местных соперников, так и коллективы с Балкан. Основу успеха составляет сбалансированная игра в обороне и умелая реализация шансов в атаке.

«Лудогорец»

Болгарский чемпион подходит к матчу после яркой победы 5:0 над «Септември» в национальном чемпионате, но еврокубковая статистика в гостях вызывает вопросы. В 5 последних выездных матчах Лиги чемпионов «Лудогорец» не побеждал. Несмотря на это, команда регулярно забивает (1.60 в среднем за матч) и надeжно действует в защите (0.80 пропущенных голов). Матч с «Динамо Минск» показал уязвимость на чужом поле – 2:2 с упущенным преимуществом. Ключевая проблема – нестабильность в обороне на выезде, что может сыграть решающую роль в Хорватии.

Факты о командах

«Риека»

  • Победа в 4 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено за игру
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Пропускает в 3 последних матчах

«Лудогорец»

  • Не выигрывает в 5 последних гостевых матчах ЛЧ
  • В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено за матч
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Победа 5:0 в последнем матче чемпионата Болгарии

Прогноз на матч «Риека» – «Лудогорец»

Обе команды обладают атакующим потенциалом и способностью контролировать игру, но ключевой фактор – нестабильность «Лудогорца» в гостях. «Риека» уверенно действует дома, а поддержка трибун и компактный стиль могут дать им преимущество. При этом, болгарская команда вряд ли уедет без забитого гола. Ожидается равная борьба с обоюдными шансами, но именно хорваты выглядят предпочтительнее на своей арене.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
  • Победа «Риеки» – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Риеки» больше 1.5 – коэффициент 2.20

2.00
Обе команды забьют
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Автор: Воронцов Егор
Лига чемпионов Лудогорец Риека
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