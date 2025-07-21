22 июля на стадионе «ХНК Риека» хорватский клуб примет болгарский «Лудогорец» в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Обе команды уверенно преодолели предыдущие этапы, но теперь давление возрастает. «Риека» попробует использовать фактор домашнего поля, а «Лудогорец» постарается доказать свой класс и еврокубковый опыт.
«Риека»
Хорватская команда демонстрирует хорошую форму. В последних пяти матчах «Риека» одержала четыре победы, уступив лишь в товарищеской встрече с турецким «Гезтепе» (0:1). Команда стабильно забивает (7 голов за 5 матчей) и играет надeжно в обороне (в среднем 0.60 пропущенных за матч). Особенно уверенно «Риека» чувствует себя дома, где последовательно обыгрывала как местных соперников, так и коллективы с Балкан. Основу успеха составляет сбалансированная игра в обороне и умелая реализация шансов в атаке.
«Лудогорец»
Болгарский чемпион подходит к матчу после яркой победы 5:0 над «Септември» в национальном чемпионате, но еврокубковая статистика в гостях вызывает вопросы. В 5 последних выездных матчах Лиги чемпионов «Лудогорец» не побеждал. Несмотря на это, команда регулярно забивает (1.60 в среднем за матч) и надeжно действует в защите (0.80 пропущенных голов). Матч с «Динамо Минск» показал уязвимость на чужом поле – 2:2 с упущенным преимуществом. Ключевая проблема – нестабильность в обороне на выезде, что может сыграть решающую роль в Хорватии.
Факты о командах
«Риека»
- Победа в 4 из 5 последних матчей
- В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено за игру
- Забивает в 8 из 10 последних матчей
- Пропускает в 3 последних матчах
«Лудогорец»
- Не выигрывает в 5 последних гостевых матчах ЛЧ
- В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено за матч
- Забивает в 3 последних матчах
- Победа 5:0 в последнем матче чемпионата Болгарии
Прогноз на матч «Риека» – «Лудогорец»
Обе команды обладают атакующим потенциалом и способностью контролировать игру, но ключевой фактор – нестабильность «Лудогорца» в гостях. «Риека» уверенно действует дома, а поддержка трибун и компактный стиль могут дать им преимущество. При этом, болгарская команда вряд ли уедет без забитого гола. Ожидается равная борьба с обоюдными шансами, но именно хорваты выглядят предпочтительнее на своей арене.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.80
- Победа «Риеки» – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Риеки» больше 1.5 – коэффициент 2.20