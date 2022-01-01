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Хорватия. Футбольная лига
Команды
Риека
Состав
€ 33 млн
Риека - состав команды
Риека
Хорватия. Футбольная лига
Стадион:
Ружевица
Сайт:
http://www.nk-rijeka.hr
Тренер:
Желько Сопич
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Векич Игор
Вра
28
€ 0.5 млн
31
Нволокор Давид
Вра
30
€ 0.15 млн
99
Aleksa Todorović
Вра
-
12
Domagoj Ivan Maric
Вра
-
22
Орек Анте
Защ
25
€ 2 млн
34
Деветак Младен
Защ
27
€ 1.2 млн
51
Хушич Анель
Защ
25
€ 0.85 млн
23
Ласицкас Юстас
Защ
28
€ 0.5 млн
45
Майсторович Анте
Защ
32
€ 0.45 млн
3
Живкович Морено
Защ
22
€ 0.25 млн
24
Christian Ouguehi
Защ
-
28
Téo Barisic
Защ
-
5
Alfonso Barco
Защ
-
10
Фрук Тони
Пол
25
€ 9 млн
26
Дантас Тиагу
Пол
25
€ 4 млн
4
Янкович Нико
Пол
25
€ 3.5 млн
19
Виньято Самуэле
Пол
22
€ 2 млн
8
Петрович Деян
Пол
28
€ 1 млн
14
Гояк Амер
Пол
29
€ 0.6 млн
6
Павич Бранко
Пол
19
€ 0.6 млн
20
Ндокит Мервейл
Пол
28
€ 0.4 млн
7
Omar Sijarić
Пол
-
18
Аду-Аджей Даниэль
Нап
21
€ 2.5 млн
9
Мохеби Мохаммад
Нап
27
€ 2.5 млн
7
Кабадайи Юсуф
Нап
22
€ 1.2 млн
11
Рукавина Габриэль
Нап
22
€ 0.5 млн
17
Менало Лука
Нап
30
€ 0.4 млн
9
Чоп Дуйе
Нап
36
€ 0.1 млн
77
Ante Matej Jurić
Нап
-
8
Ivan Ćubelić
Нап
-
7
Tornike Morchiladze
Нап
-
21
J. Puljic
Нап
-
Всего игроков: 32, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 10
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