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Риека
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€ 33 млн
Риека - новости команды
Риека
Хорватия. Футбольная лига
Стадион:
Ружевица
Сайт:
http://www.nk-rijeka.hr
Тренер:
Желько Сопич
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Фото
Участник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
3 сентября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мидтьюлланд» – «Риека»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мидтьюлланд» – «Риека»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
17 августа
8
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
15 августа
«Ильвес» – «Риека»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Фото
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Фото
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Трансляция
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Риека» – «Омония»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.92
25 февраля
«Омония» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
18 февраля
У «Рубина» сорвалась покупка легионера – он отказался от зарплаты в 550 тысяч в год
3 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Фото
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
Трансляция
«Шахтер» – «Риека»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Шахтер» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.17 09:42
«Риека» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2027 с коэффициентом 1.94
2025.10.22 17:52
«Риека» после прихода американских инвесторов отказалась от двух сделок с клубами РПЛ
2025.09.02 15:00
1
Чалов забил за ПАОК впервые с февраля
2025.08.28 22:22
1
ПАОК – «Риека»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 6.50
2025.08.28 08:34
Трансляция
«Риека» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 20:35
«Риека» – ПАОК: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 8.00
2025.08.21 08:30
«Шелбурн» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 2.10
2025.08.11 09:10
Российский защитник «Спартака» может перейти в клуб-участник еврокубков
2025.07.31 13:35
4
«Лудогорец» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.29 18:20
«Риека» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.21 10:26
Экс-игрок «Монако» и сборной Хорватии погиб в ДТП
2025.04.19 09:33
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2
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