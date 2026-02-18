19 февраля 2026 года в рамках стадии 1/16 финала Лиги Европы кипрская «Омония» примет на своем поле хорватскую «Риеку». Команды имеют опыт очных встреч в еврокубках, что может добавить интриги предстоящему противостоянию.
«Омония»
Кипрский коллектив уже встречался с «Риекой» в рамках Лиги Европы. В домашних матчах против хорватского клуба «Омония» показывала уверенную игру и сумела добиться положительного результата, что может сыграть важную роль перед предстоящей встречей.
«Риека»
Хорватский клуб также имеет опыт матчей против «Омонии» в еврокубках. В выездной игре команда не смогла одержать победу, что подчеркивает сложность выступлений против кипрского соперника на его поле.
Факты о командах
«Омония»
- Победа над «Риекой» (2:1) в домашнем матче Лиги Европы 2006 года
- Не проигрывает «Риеке» в домашних очных встречах
«Риека»
- Ничья (2:2) в домашнем матче против «Омонии»
- Не побеждала «Омонию» в очных матчах
Прогноз на матч «Омония» – «Риека»
История очных встреч показывает, что «Омония» чувствует себя увереннее в домашних матчах против «Риеки». Хорватский клуб испытывал сложности в предыдущих выездных играх против данного соперника, что может вновь повлиять на результат встречи.
Рекомендованные ставки:
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.8