19 февраля 2026 года в рамках стадии 1/16 финала Лиги Европы кипрская «Омония» примет на своем поле хорватскую «Риеку». Команды имеют опыт очных встреч в еврокубках, что может добавить интриги предстоящему противостоянию.

«Омония»

Кипрский коллектив уже встречался с «Риекой» в рамках Лиги Европы. В домашних матчах против хорватского клуба «Омония» показывала уверенную игру и сумела добиться положительного результата, что может сыграть важную роль перед предстоящей встречей.

«Риека»

Хорватский клуб также имеет опыт матчей против «Омонии» в еврокубках. В выездной игре команда не смогла одержать победу, что подчеркивает сложность выступлений против кипрского соперника на его поле.

Факты о командах

«Омония»

Победа над «Риекой» (2:1) в домашнем матче Лиги Европы 2006 года

Не проигрывает «Риеке» в домашних очных встречах

«Риека»

Ничья (2:2) в домашнем матче против «Омонии»

Не побеждала «Омонию» в очных матчах

Прогноз на матч «Омония» – «Риека»

История очных встреч показывает, что «Омония» чувствует себя увереннее в домашних матчах против «Риеки». Хорватский клуб испытывал сложности в предыдущих выездных играх против данного соперника, что может вновь повлиять на результат встречи.

