Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Омония» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.80

18 февраля 2026 9:31
Омония - Риека
19 февр. 2026, четверг 23:00 | Лига конференций, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
1.80
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

19 февраля 2026 года в рамках стадии 1/16 финала Лиги Европы кипрская «Омония» примет на своем поле хорватскую «Риеку». Команды имеют опыт очных встреч в еврокубках, что может добавить интриги предстоящему противостоянию.

«Омония»

Кипрский коллектив уже встречался с «Риекой» в рамках Лиги Европы. В домашних матчах против хорватского клуба «Омония» показывала уверенную игру и сумела добиться положительного результата, что может сыграть важную роль перед предстоящей встречей.

«Риека»

Хорватский клуб также имеет опыт матчей против «Омонии» в еврокубках. В выездной игре команда не смогла одержать победу, что подчеркивает сложность выступлений против кипрского соперника на его поле.

Факты о командах

«Омония»

  • Победа над «Риекой» (2:1) в домашнем матче Лиги Европы 2006 года
  • Не проигрывает «Риеке» в домашних очных встречах

«Риека»

  • Ничья (2:2) в домашнем матче против «Омонии»
  • Не побеждала «Омонию» в очных матчах

Прогноз на матч «Омония» – «Риека»

История очных встреч показывает, что «Омония» чувствует себя увереннее в домашних матчах против «Риеки». Хорватский клуб испытывал сложности в предыдущих выездных играх против данного соперника, что может вновь повлиять на результат встречи.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.8

1.80
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Риека Омония
Другие прогнозы
19.02.2026
20:45
1.95
Лига Европы, 1/16 финала
Бранн - Болонья
Обе команды забьют — да
19.02.2026
20:45
2.25
Лига Европы, 1/16 финала
Фенербахче - Ноттингем Форест
Победа «Фенербахче»
19.02.2026
20:45
1.85
Лига конференций, 1/16 финала
Сигма - Лозанна-Спорт
Тотал больше 2.5 голов
19.02.2026
20:45
2.60
Лига конференций, 1/16 финала
КуПС - Лех
Индивидуальный тотал «Леха» больше 1
19.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Холуд - Аль-Рияд
Тотал меньше 2.5 голов
19.02.2026
22:00
1.93
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Ахли - Аль-Нажма
Фора «Аль-Ахли» (-2.5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 