28 августа 2025 8:35
ПАОК - Риека
28 авг. 2025, четверг 20:30 | Лига Европы, 4 раундПерейти в онлайн матча
В четверг, 28 августа, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграют ПАОК и «Риека». Игра состоится в Салониках, начало – в 20:30 (мск).
Первый матч завершился победой «Риеки» – 1:0. Единственный гол забил Лука Менало.
ПАОК
В 3-м раунде Лиги Европы команда Развана Луческу обыграла «Вольфсбергер» (0:0, 1:0). В 1-м туре чемпионата Греции ПАОК минимально одолел «Ларису» – 1:0.
Последние результаты ПАОКА:
- 24.08.25 ПАОК – «Лариса» – 0:0 Суперлига;
- 21.08.25 «Риека» – ПАОК– 1:0 ЛЕ;
- 14.08.25 «Вольфсбергер» – ПАОК – 0:1 ЛЕ.
«Риека»
В 3-м раунде ЛЕ подопечные Радомира Джаловича прошли «Шелбурн» (1:2, 3:1). В чемпионате Хорватии «Риека» после 4 туров имеет в активе 4 очка и занимает 6-е место.
Предыдущие результаты «Риеки»:
- 24.08.25 «Риека» – «Вараждин» – 1:2 Высшая лига;
- 21.08.25 «Риека» – ПАОК – 1:0 ЛЕ;
- 16.08.25 «Риека» – «Динамо» Загреб – 0:2 Высшая лига.
Очные встречи
- 21.08.25 «Риека» – ПАОК – 1:0 ЛЕ;
- 26.08.21 «Риека» – ПАОК – 0:2 ЛК;
- 19.08.21 ПАОК – «Риека» – 1:1 ЛК.
Прогноз на матч ПАОК – «Риека»
ПАОК обязан брать реванш за поражение в первой игре и выходить в основную сетку ЛЕ. Прогноз – счет 2:0 с коэффициентом 6.50.
