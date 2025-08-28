Введите ваш ник на сайте
ПАОК – «Риека»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 6.50

28 августа 2025 8:35
ПАОК - Риека
28 авг. 2025, четверг 20:30 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
6.50
Победа ПАОКа со счетом 2:0
Сделать ставку

В четверг, 28 августа, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграют ПАОК и «Риека». Игра состоится в Салониках, начало – в 20:30 (мск).

Первый матч завершился победой «Риеки» – 1:0. Единственный гол забил Лука Менало.

ПАОК

В 3-м раунде Лиги Европы команда Развана Луческу обыграла «Вольфсбергер» (0:0, 1:0). В 1-м туре чемпионата Греции ПАОК минимально одолел «Ларису» – 1:0.

Последние результаты ПАОКА:

  • 24.08.25 ПАОК – «Лариса» – 0:0 Суперлига;
  • 21.08.25 «Риека» – ПАОК– 1:0 ЛЕ;
  • 14.08.25 «Вольфсбергер» – ПАОК – 0:1 ЛЕ.

«Риека»

В 3-м раунде ЛЕ подопечные Радомира Джаловича прошли «Шелбурн» (1:2, 3:1). В чемпионате Хорватии «Риека» после 4 туров имеет в активе 4 очка и занимает 6-е место.

Предыдущие результаты «Риеки»:

  • 24.08.25 «Риека» – «Вараждин» – 1:2 Высшая лига;
  • 21.08.25 «Риека» – ПАОК – 1:0 ЛЕ;
  • 16.08.25 «Риека» – «Динамо» Загреб – 0:2 Высшая лига.

Очные встречи

  • 21.08.25 «Риека» – ПАОК – 1:0 ЛЕ;
  • 26.08.21 «Риека» – ПАОК – 0:2 ЛК;
  • 19.08.21 ПАОК – «Риека» – 1:1 ЛК.

Прогноз на матч ПАОК – «Риека»

ПАОК обязан брать реванш за поражение в первой игре и выходить в основную сетку ЛЕ. Прогноз – счет 2:0 с коэффициентом 6.50.

6.50
Победа ПАОКа со счетом 2:0
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Риека ПАОК
