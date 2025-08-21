Введите ваш ник на сайте
Риека - ПАОК
Риека - ПАОК
Риека - ПАОК: онлайн-трансляция 21 августа 2025
Риека
21.08.2025, четверг, 18:00
Лига Европы, Play-offs
- : -
Не начался
ПАОК
Матч
Личные встречи
Статистика матча Риека - ПАОК
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Риека
ПАОК
В ПАОКе прокомментировали ситуацию с возможным уходом Чалова
15 августа, 15:08
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
В ПАОКе отреагировали на новость об уходе Чалова
13 августа, 23:31
1
Реакция Чалова на новость про уход из ПАОКа
13 августа, 20:58
⚡️ Чалов близок к уходу из ПАОКа
13 августа, 19:00
8
«Шелбурн» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 2.10
11 августа, 09:10
Российский защитник «Спартака» может перейти в клуб-участник еврокубков
31 июля, 13:35
5
«Лудогорец» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.72
29 июля, 18:20
«Риека» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 2.00
21 июля, 10:26
Экс-игрок «Монако» и сборной Хорватии погиб в ДТП
19 апреля, 09:33
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Риека
ПАОК
Хорватия. Футбольная лига, 3 тур
Риека
0 : 2
16.08.2025
Динамо
Лига Европы, 3 раунд
Вольфсберг
0 : 1
14.08.2025
ПАОК
Лига Европы, 3 раунд
Шелбурн
1 : 3
12.08.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Осиек
0 : 0
09.08.2025
Риека
Лига Европы, 3 раунд
ПАОК
0 : 0
07.08.2025
Вольфсберг
Хорватия. Футбольная лига, 3 тур
Риека
0 : 2
16.08.2025
Динамо
Лига Европы, 3 раунд
Шелбурн
1 : 3
12.08.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Осиек
0 : 0
09.08.2025
Риека
Лига Европы, 3 раунд
Риека
1 : 2
06.08.2025
Шелбурн
Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
Риека
2 : 0
03.08.2025
Славен Белупо
Лига Европы, 3 раунд
Вольфсберг
0 : 1
14.08.2025
ПАОК
Лига Европы, 3 раунд
ПАОК
0 : 0
07.08.2025
Вольфсберг
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 0
11.05.2025
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
Олимпиакос
4 : 2
04.05.2025
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 1
27.04.2025
Панатинаикос
