Экс-игрок «Монако» и сборной Хорватии погиб в ДТП

Хорватский футбольный союз сообщил о трагической гибели Николы Покриваца.

39-летний футболист погиб в результате автомобильной аварии в Карловаце.

ДТП произошло в пятницу вечером – Покривац возвращался с тренировки своего клуба «Войнич» из низшего хорватского дивизиона.