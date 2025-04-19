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Экс-игрок «Монако» и сборной Хорватии погиб в ДТП

Сегодня, 09:33

Хорватский футбольный союз сообщил о трагической гибели Николы Покриваца.

39-летний футболист погиб в результате автомобильной аварии в Карловаце.

ДТП произошло в пятницу вечером – Покривац возвращался с тренировки своего клуба «Войнич» из низшего хорватского дивизиона.

  • Никола играл на позиции опорного полузащитника.
  • Он наиболее известен по выступлениям за сборную Хорватии, «Монако», «Зальцбург», загребское «Динамо», карагандинский «Шахтер».
  • С 2015 года Покривац боролся с онкологическим заболеванием.
  • Он участвовал в Евро-2008.

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Источник: твиттер Хорватского футбольного союза
Хорватия. Футбольная лига Риека Хорватия Монако Покривац Никола
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