Экс-игрок «Монако» и сборной Хорватии погиб в ДТП

Хорватский футбольный союз сообщил о трагической гибели Николы Покриваца.
39-летний футболист погиб в результате автомобильной аварии в Карловаце.
ДТП произошло в пятницу вечером – Покривац возвращался с тренировки своего клуба «Войнич» из низшего хорватского дивизиона.
- Никола играл на позиции опорного полузащитника.
- Он наиболее известен по выступлениям за сборную Хорватии, «Монако», «Зальцбург», загребское «Динамо», карагандинский «Шахтер».
- С 2015 года Покривац боролся с онкологическим заболеванием.
- Он участвовал в Евро-2008.
Источник: твиттер Хорватского футбольного союза