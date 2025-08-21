В четверг, 21 августа, в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграют «Риека» и ПАОК. Игра состоится в Риеке, начало – в 21:45 (мск).

«Риека»

Команда Радомира Джаловича выиграла чемпионат Хорватии-2024/25. В новом сезоне «Риека» идет на 4-м месте, набрав 4 очка.

В еврокубках «Риека» стартовала с Лиги чемпионов, где уступила «Лудогорцу» (0:0, 1:3 доп. вр.). В 3-м отборочном раунде ЛЕ хорваты прошли «Шелбурн» (1:2, 3:1).

Последние результаты «Риеки»:

16.08.25 «Риека» – «Динамо» Загреб – 0:2;

12.08.25 «Шелбурн» – «Риека» – 1:3;

09.08.25 «Осиек» – «Риека» – 0:0.

ПАОК

Сезон-2024/25 ПАОК завершил на 3-й позиции в национальном чемпионате. Новый сезон в Греции еще не стартовал

В 3-м раунде ЛЕ подопечные Развана Луческу прошли «Вольфсбергер» (0:0, 1:0, доп. вр.).

Последние результаты ПАОК:

14.08.25 «Вольфсбергер» – ПАОК – 0:1;

07.08.25 ПАОК – «Вольфсбергер» – 0:0;

26.07.25 «Неймеген» – ПАОК – 2:3.

Очные встречи

26.08.21 «Риека» – ПАОК – 0:2 Лига конференций;

19.08.21 ПАОК – «Риека» – 1:1 Лига конференций.

Прогноз на матч «Риека» – ПАОК

ПАОК – фаворит противостояния и должен доказать свой статус уже в первом матче. Прогноз – счет 0:1 с коэффициентом 8.00.