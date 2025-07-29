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«Лудогорец» - «Риека»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.72

29 июля 2025 18:39
Лудогорец - Риека
30 июл. 2025, среда 20:30 | Лига чемпионов, 2 раунд
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1.72
Тотал матча меньше 2.5
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30 июля 2025 года в 20:30 по московскому времени состоится матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Лудогорец» попробует пройти соперника из Хорватии – «Риеку». Первый поединок завершился мировым исходом – 0:0.

«Лудогорец»

«Лудогорец» подходит к домашнему матчу в статусе фаворита, несмотря на осторожную игру в первом поединке. Команда Руя Моты доминирует в болгарском футболе, выиграв чемпионат 14 лет подряд, а в прошлом сезоне набрала 83 очка в 36 матчах. В текущем сезоне «орлы» начали с разгромной победы в чемпионате над «Септември» (5:0) и минимального успеха против «Ботева» (1:0).

В первом раунде квалификации ЛЧ «Лудогорец» с трудом прошел минское «Динамо» (1:0, 2:2), показав, что команда пока не на пике формы. В первом матче с «Риекой» болгары действовали дисциплинированно, но создали мало моментов.

Последние три игры:

  • Ботев – Лудогорец 0:1
  • Риека – Лудогорец 0:0
  • Лудогорец – Септември 5:0

«Риека»

«Риека», сенсационно прервавшая гегемонию загребского «Динамо» в прошлом сезоне чемпионата Хорватии (65 очков, первое место по дополнительным показателям), также завоевала национальный кубок, победив «Белупо» (2:1). Однако еврокубковый опыт команды ограничен: в прошлом сезоне «Риека» не прошла в Лигу конференций, уступив словенской «Олимпии».

Последние три игры:

  • Риека – Гросуплье 2:0
  • Риека – Лудогорец 0:0
  • Риека – Гезтепе 0:1

Очные встречи:

  • Риека – Лудогорец 0:0
  • Риека – Лудогорец 1:2

Прогноз на матч «Лудогорец» – «Риека»

Соперники явно не будут нестись вперед без малейшей оглядки. Снова ждем весьма осторожный футбол с небольшим количеством голов.

Прогноз: тотал матча меньше 2.5, коэффициент – 1.72. Прогноз на точный счет 1:0, 0:0.

1.72
Тотал матча меньше 2.5
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Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов Риека Лудогорец
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