21.08.2025, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Риека
Риека
2-3-1-4
23
Зломислич
23
Ласицкас
6
Радельич
21
Петрович
26
Дантас
10
Фрук
4
Янкович
34
Деветак
45
Майсторович
17
Менало
20
Ндокит
4-3-2-1
1
Павленка
94
Кедзиора
5
Михайлидис
3
Кенни
21
Баба
21
Оздоев
8
Мейте
14
Живкович
17
Иванушец
45
Константелиас
63
Чалов
10
Фрук
25
25
10
Фрук
20
Ндокит
27
27
20
Ндокит
26
Дантас
15
Илинкович
15
Илинкович
26
Дантас
17
Менало
9
Чоп
9
Чоп
17
Менало
3
Кенни
25
Састре
25
Састре
3
Кенни
21
Оздоев
2
Камара
2
Камара
21
Оздоев
17
Иванушец
52
52
17
Иванушец
63
Чалов
56
56
63
Чалов
Остались в запасе
Риека
ПАОК
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
87
Дамир Крейлах
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
15
Dominik Thaqi
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
99
Антонис Цифцис
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
77
Кирил Десподов
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
87
Дамир Крейлах
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
15
Dominik Thaqi
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
77
Кирил Десподов
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Риека - ПАОК
2
5
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
16
Офсайды
3
1
Сейвы
3
6
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Риека» против ПАОК, 4 раунд плей-офф Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Риека» – ПАОК
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»