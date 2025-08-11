Введите ваш ник на сайте
«Шелбурн» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 2.10

11 августа 2025 9:52
Шелбурн - Риека
12 авг. 2025, вторник 21:45 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
«Шелбурн» не проиграет
На стадионе «Толка Парк» в Дублине «Шелбурн» примет «Риеку» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Ирландцы сделали важный шаг к выходу в следующий этап, одержав победу в гостях 2:1. Теперь команде предстоит удержать преимущество на своeм поле, где поддержка трибун и привычные условия могут сыграть ключевую роль. «Риека» же оказалась в ситуации, когда нужно отыгрывать счeт, что потребует более активной и рискованной игры.

«Шелбурн»

Команда в неплохой форме – в последних трeх матчах она стабильно забивает. В пяти последних встречах «Шелбурн» отличился 6 раз (в среднем 1,2 за игру) и пропустил 7 (1,4 за матч). Победа в Риеке придала уверенности, а успешный результат в лиге против «Богемиан» (2:2) показал, что коллектив может навязать борьбу даже в напряжeнных сценариях. Однако оборона остаeтся зоной риска: команда часто даeт сопернику шансы, особенно при игре на удержание счeта.

«Риека»

Хорватский клуб в пяти последних матчах забил 4 гола (0,8 за игру) и пропустил 5 (1,0 за матч). После поражения от «Шелбурна» дома команда сыграла в нулевую ничью с «Осиеком», что подтверждает проблемы в атаке. В то же время «Риека» достаточно надeжна в обороне, если не приходится раскрываться. В ответной встрече гостям придeтся больше идти вперeд, что может создать уязвимости на своей половине поля.

Факты о командах

«Шелбурн»

  • Победа в первом матче 2:1
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Средняя результативность – 1,2 гола за игру

«Риека»

  • Пропускает в среднем 1 гол за игру
  • Забивает в среднем 0,8 гола за матч
  • После поражений часто действует осторожно в атаке

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
3
Забитых мячей
4
1.5
В среднем за матч
2
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Лига Европы, 3 раунд
Шелбурн
1 : 3
12.08.2025
Риека
Лига Европы, 3 раунд
Риека
1 : 2
06.08.2025
Шелбурн

Прогноз на матч

«Шелбурн» будет играть от результата, сосредоточившись на контроле и быстрых переходах в атаку. «Риека» же должна идти вперeд, но еe атакующая форма пока оставляет вопросы. Сценарий матча предполагает осторожное начало и борьбу в центре поля, с возможностью для ирландцев воспользоваться ошибками гостей. Вероятность того, что хозяева не проиграют, выглядит высокой, а низкая результативность «Риеки» делает ставку на их ограниченный успех оправданной.

Рекомендованные ставки

  • «Шелбурн» не проиграет – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2,5 гола – коэффициент 1.85

«Шелбурн» не проиграет
Автор: Рассказов Михаил
Лига Европы Риека Шелбурн
Рекомендуем
