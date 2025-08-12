Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Шелбурн - Риека
Шелбурн - Риека: обзор матча 12 августа 2025
Шелбурн
12.08.2025, вторник, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
1 : 3
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Риека
86'
А. Одубеко (П)
33'
T. Fruk
73'
Т. Дантас
90'
A. Orec
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Шелбурн - Риека
Завершен
90'
+3
Замена
Лука Менало
️️️️➡️️
Merveil Ndockyt
Замена
Даниэл Келли
️️️️➡️️
Kerr Mcinroy
90'
+2
90'
+1
Замена
Дамир Крейлах
️️️️➡️️
Тиагу Дантас
90'
ГОЛ! 1:3!
A. Orec
Пас отдал
Нико Янкович
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Адемипо Одубеко
86'
85'
Желтая карточка
A. Orec
Замена
Эллис Чапман
️️️️➡️️
J. Lunney
79'
Замена
Evan Caffrey
️️️️➡️️
James Norris
78'
75'
Замена
Юстас Ласицкас
️️️️➡️️
Ante Matej Jurić
73'
ГОЛ! 0:2!
Тиагу Дантас
Пас отдал
Mladen Devetak
Замена
John Martin
️️️️➡️️
Alistair Coote
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
Toni Fruk
Пас отдал
Тиагу Дантас
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шелбурн
13
Wessel Speel
ВР
25
Milan Mbeng
ЦЗ
15
Sam Bone
ЦЗ
29
Paddy Barrett
ЦЗ
18
James Norris
ЦЗ
4
Kameron Ledwidge
ЦЗ
7
Harry Wood
ЦП
6
J. Lunney
ЦФ
14
Alistair Coote
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Риека
13
Мартин Зломислич
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
22
A. Orec
ЦЗ
8
Деян Петрович
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Toni Fruk
ЦП
4
Нико Янкович
АП
45
Ante Majstorović
ЦФ
34
Mladen Devetak
ЦФ
20
Merveil Ndockyt
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Шелбурн
73
Finn Moylan
ВР
19
Lorcan Healy
ВР
24
Lewis Temple
ЦЗ
2
Син Гэннон
ЦП
17
Даниэл Келли
ЦП
27
Evan Caffrey
ЦП
5
Эллис Чапман
АП
8
Mark Coyle
ЦФ
10
John Martin
ЦФ
22
Sean Moore
ЦФ
44
Daniel Ring
ЦФ
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
21
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
14
Амер Гояк
АП
64
Доминик Янков
АП
17
Лука Менало
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
3-2-1-4
13
29
18
4
15
25
7
6
23
11
Одубеко
14
2-3-1-4
13
Зломислич
6
Радельич
22
8
Петрович
26
Дантас
10
4
Янкович
77
20
34
45
23
17
Келли
17
Келли
23
18
27
27
18
6
5
Чапман
5
Чапман
6
14
10
10
14
77
23
Ласицкас
23
Ласицкас
77
26
Дантас
87
Крейлах
87
Крейлах
26
Дантас
20
17
Менало
17
Менало
20
Остались в запасе
Шелбурн
Риека
73
Finn Moylan
ВР
19
Lorcan Healy
ВР
24
Lewis Temple
ЦЗ
2
Син Гэннон
ЦП
8
Mark Coyle
ЦФ
22
Sean Moore
ЦФ
44
Daniel Ring
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
21
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
64
Доминик Янков
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
73
Finn Moylan
ВР
19
Lorcan Healy
ВР
24
Lewis Temple
ЦЗ
2
Син Гэннон
ЦП
8
Mark Coyle
ЦФ
22
Sean Moore
ЦФ
44
Daniel Ring
ЦФ
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
21
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
64
Доминик Янков
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Шелбурн - Риека
1
Желтые карточки
0
1
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
Стадион:
Tolka Park, Dublin
Новости команд
Все
Шелбурн
Риека
«Шелбурн» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 2.10
11 августа, 09:10
Российский защитник «Спартака» может перейти в клуб-участник еврокубков
31 июля, 13:35
5
«Карабах» – «Шелбурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2025
30 июля, 17:50
«Лудогорец» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.72
29 июля, 18:20
«Карабах» – «Шелбурн»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.56
29 июля, 18:16
«Шелбурн» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 2.10
11 августа, 09:10
«Карабах» – «Шелбурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2025
30 июля, 17:50
«Карабах» – «Шелбурн»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.56
29 июля, 18:16
«Шелбурн» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2025
23 июля, 20:35
«Шелбурн» – «Карабах»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.95
21 июля, 09:36
«Шелбурн» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 2.10
11 августа, 09:10
Российский защитник «Спартака» может перейти в клуб-участник еврокубков
31 июля, 13:35
5
«Лудогорец» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.72
29 июля, 18:20
«Риека» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 2.00
21 июля, 10:26
Экс-игрок «Монако» и сборной Хорватии погиб в ДТП
19 апреля, 09:33
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Последние матчи
Все
Шелбурн
Риека
Лига Европы, 3 раунд
Шелбурн
1 : 3
12.08.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Осиек
0 : 0
09.08.2025
Риека
Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
Шелбурн
2 : 2
09.08.2025
Богемианс
Лига Европы, 3 раунд
Риека
1 : 2
06.08.2025
Шелбурн
Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
Риека
2 : 0
03.08.2025
Славен Белупо
Лига Европы, 3 раунд
Шелбурн
1 : 3
12.08.2025
Риека
Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
Шелбурн
2 : 2
09.08.2025
Богемианс
Лига Европы, 3 раунд
Риека
1 : 2
06.08.2025
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 26 тур
Слайго Роверс
0 : 2
02.08.2025
Шелбурн
Лига чемпионов, 2 раунд
Карабах
1 : 0
30.07.2025
Шелбурн
Лига Европы, 3 раунд
Шелбурн
1 : 3
12.08.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Осиек
0 : 0
09.08.2025
Риека
Лига Европы, 3 раунд
Риека
1 : 2
06.08.2025
Шелбурн
Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
Риека
2 : 0
03.08.2025
Славен Белупо
Лига чемпионов, 2 раунд
Лудогорец
3 : 1
30.07.2025
Риека
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: