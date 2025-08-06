Введите ваш ник на сайте
Риека - Шелбурн
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Риека - Шелбурн
Риека - Шелбурн: обзор матча 06 августа 2025
Риека
06.08.2025, среда, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Шелбурн
56'
Н. Янкович (П)
58'
S. Bone
58'
S. Bone
70'
J. Martin
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Риека - Шелбурн
Завершен
87'
Замена
Mark Coyle
️️️️➡️️
Kerr Mcinroy
87'
Замена
Син Гэннон
️️️️➡️️
Milan Mbeng
76'
Замена
Эллис Чапман
️️️️➡️️
Harry Wood
Замена
Доминик Янков
️️️️➡️️
Šimun Butić
74'
70'
ГОЛ! 1:3!
John Martin
Пас отдал
Harry Wood
Замена
Лука Менало
️️️️➡️️
Амер Гояк
69'
Замена
Дуйе Чоп
️️️️➡️️
Ante Matej Jurić
69'
58'
ГОЛ! 1:2!
Sam Bone
Пас отдал
Даниэл Келли
58'
ГОЛ! 1:1!
Sam Bone
Пас отдал
Даниэл Келли
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Нико Янкович
56'
Замена
Юстас Ласицкас
️️️️➡️️
Mladen Devetak
46'
Замена
Анель Хушич
️️️️➡️️
Ante Majstorović
46'
46'
Замена
Даниэл Келли
️️️️➡️️
Адемипо Одубеко
18'
Замена
John Martin
️️️️➡️️
Шон Бойд
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
13
Мартин Зломислич
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
22
A. Orec
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
4
Нико Янкович
АП
14
Амер Гояк
АП
45
Ante Majstorović
ЦФ
34
Mladen Devetak
ЦФ
20
Merveil Ndockyt
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Шелбурн
13
Wessel Speel
ВР
29
Paddy Barrett
ЦЗ
15
Sam Bone
ЦЗ
4
Kameron Ledwidge
ЦЗ
18
James Norris
ЦЗ
25
Milan Mbeng
ЦЗ
7
Harry Wood
ЦП
6
J. Lunney
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
9
Шон Бойд
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
21
Силвио Илинкович
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
64
Доминик Янков
АП
17
Лука Менало
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Шелбурн
19
Lorcan Healy
ВР
24
Lewis Temple
ЦЗ
2
Син Гэннон
ЦП
17
Даниэл Келли
ЦП
27
Evan Caffrey
ЦП
5
Эллис Чапман
АП
8
Mark Coyle
ЦФ
14
Alistair Coote
ЦФ
10
John Martin
ЦФ
22
Sean Moore
ЦФ
Статистика матча Риека - Шелбурн
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
68
32
Угловые удары
6
1
Нарушения
7
7
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
4
1
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
6495
