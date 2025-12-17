Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шахтер» – «Риека»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85

17 декабря 2025 9:36
Шахтер - Риека
18 дек. 2025, четверг 23:00 | Лига конференций, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Шахтера»
Сделать ставку

Матч 6-го тура Лиги Конференций между «Шахтером» и «Риекой» станет центральным в группе с точки зрения турнирной интриги. Украинский клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф, однако продолжает борьбу за первое место, тогда как хорватская команда все еще решает задачу закрепления в зоне квалификации. Обе стороны подходят к встрече в хорошей форме, что делает противостояние принципиальным и насыщенным с точки зрения тактики.

«Шахтер»

«Шахтер» занимает второе место после пяти туров, набрав 12 очков, и демонстрирует одну из самых стабильных игр в турнире. Команда одержала четыре победы в Лиге Конференций и больше всех выигрышей на групповом этапе. Отдельного внимания заслуживает надежность обороны: в последних пяти матчах во всех турнирах «Шахтер» пропустил всего три мяча, а в трех последних встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. При этом атакующий потенциал остается высоким – 11 голов за пять игр и средний показатель 2.20 мяча за матч. Важный фактор – стабильность: «Шахтер» не проигрывает уже в девяти матчах подряд и забивает в 11 из 13 последних встреч.

«Риека»

Хорватский клуб располагается на 14-й позиции с восемью очками и также находится в хорошем игровом тонусе. «Риека» не проигрывает в четырех последних матчах Лиги Конференций и выиграла три встречи подряд, что позволило существенно улучшить турнирное положение. В атаке команда действует агрессивно и разнообразно: 11 забитых мячей за последние пять игр и средний показатель 2.20 гола за матч. При этом оборона выглядит достаточно организованной – всего три пропущенных мяча за тот же отрезок. Однако стоит учитывать, что уровень соперников у «Риеки» на этом отрезке был ниже, чем у «Шахтера».

Факты о командах

«Шахтер»

  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • Забивает в 11 из 13 последних встреч
  • В среднем: 2.20 забито и 0.60 пропущено за последние 5 игр

«Риека»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 2.20 забито и 0.60 пропущено за последние 5 игр

Прогноз на матч «Шахтер» – «Риека»

С учетом формы команд и статистики, матч обещает быть плотным и тактически выверенным. «Шахтер» выглядит более сбалансированным и устойчивым, особенно в обороне, тогда как «Риека» делает ставку на активные атакующие действия. Домашний фактор и текущая серия без поражений склоняют чашу весов в пользу украинского клуба, однако полностью закрытого футбола ожидать не стоит.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Шахтера» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 3.0 – коэффициент 1.90

1.85
Победа «Шахтера»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига конференций Риека Шахтер
Другие прогнозы
18.12.2025
23:00
2.05
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс - Хэмран
Тотал больше 2.5
18.12.2025
23:00
1.55
Лига конференций, 6 тур
АЗ Алкмаар - Ягеллония
Победа «АЗ Алкмаар»
18.12.2025
23:00
1.75
Лига конференций, 6 тур
АЕК - Университатя
Победа «АЕК» с форой (-1)
18.12.2025
23:00
1.70
Лига конференций, 6 тур
Спарта - Абердин
Победа «Спарты» и тотал больше 2.5
18.12.2025
23:00
3.70
Лига конференций, 6 тур
Легия - Линкольн
Линкольн не проиграет (X2)
18.12.2025
23:00
1.85
Лига конференций, 6 тур
Целе - Шелбурн
Тотал меньше 3.0
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 