Матч 6-го тура Лиги Конференций между «Шахтером» и «Риекой» станет центральным в группе с точки зрения турнирной интриги. Украинский клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф, однако продолжает борьбу за первое место, тогда как хорватская команда все еще решает задачу закрепления в зоне квалификации. Обе стороны подходят к встрече в хорошей форме, что делает противостояние принципиальным и насыщенным с точки зрения тактики.

«Шахтер»

«Шахтер» занимает второе место после пяти туров, набрав 12 очков, и демонстрирует одну из самых стабильных игр в турнире. Команда одержала четыре победы в Лиге Конференций и больше всех выигрышей на групповом этапе. Отдельного внимания заслуживает надежность обороны: в последних пяти матчах во всех турнирах «Шахтер» пропустил всего три мяча, а в трех последних встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. При этом атакующий потенциал остается высоким – 11 голов за пять игр и средний показатель 2.20 мяча за матч. Важный фактор – стабильность: «Шахтер» не проигрывает уже в девяти матчах подряд и забивает в 11 из 13 последних встреч.

«Риека»

Хорватский клуб располагается на 14-й позиции с восемью очками и также находится в хорошем игровом тонусе. «Риека» не проигрывает в четырех последних матчах Лиги Конференций и выиграла три встречи подряд, что позволило существенно улучшить турнирное положение. В атаке команда действует агрессивно и разнообразно: 11 забитых мячей за последние пять игр и средний показатель 2.20 гола за матч. При этом оборона выглядит достаточно организованной – всего три пропущенных мяча за тот же отрезок. Однако стоит учитывать, что уровень соперников у «Риеки» на этом отрезке был ниже, чем у «Шахтера».

Факты о командах

«Шахтер»

Не проигрывает в 9 последних матчах

Забивает в 11 из 13 последних встреч

В среднем: 2.20 забито и 0.60 пропущено за последние 5 игр

«Риека»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем: 2.20 забито и 0.60 пропущено за последние 5 игр

Прогноз на матч «Шахтер» – «Риека»

С учетом формы команд и статистики, матч обещает быть плотным и тактически выверенным. «Шахтер» выглядит более сбалансированным и устойчивым, особенно в обороне, тогда как «Риека» делает ставку на активные атакующие действия. Домашний фактор и текущая серия без поражений склоняют чашу весов в пользу украинского клуба, однако полностью закрытого футбола ожидать не стоит.

